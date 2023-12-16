نتنياهو يذرف دموع التماسيح بعد مقتل 3 ‘‘إسرائيليين‘‘ على يد قواته

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تدوينة بحسابه على منصة "إكس" مساء يوم أمس، تغريدة بشأن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين إثر نيران جيشه المحتل،كتب فيها،"مأسأة تفوق الاحتمال وستكون [إسرائيل] بأكملها في حداد هذا المساء. قلبي مع العائلات الحزينة في أوقاتها الصعبة، وإنني أحني رأسي بحزن عميق وأحزن لسقوط ثلاثة من أبنائنا الأعزاء الذين تم إختطافهم".



وتابع نتنياهو: "حتى في هذه الأمسية الصعبة، سنضمد جراحنا ونتعلم الدروس ونواصل بذل جهد كبير لإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم سالمين".



من جانبه، قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت: "في هذا الوقت العصيب، قلبي وعقلي مع عائلات المختطفين الثلاثة الذين قُتلوا بطريق الخطأ بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".