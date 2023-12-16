استشهاد 18800 فلسطيني على الأقل بعد 70 يوما من حرب غزة

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في البيان إنه من بين الشهداء 8000 طفل و6200 امرأة.



وأشار إلى أن عدد المفقودين بلغ 7500 مفقود، 70% منهم من الأطفال والنساء، فيما وصل عدد النازحين إلى 1.5 مليون شخص.



وذكر في بيانه أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 1680 مجزرة، وقتل 300 من الطواقم الطبية و32 من الدفاع المدني إضافة إلى 89 صحفيا".



وأضاف في بيانه "أنه واستمرارا لتأزيم الواقع الإنساني فإنه وللمرة الخامسة يتعمد الجيش الإسرائيلي قطع شبكات الاتصالات والانترنت بشكل كامل عن قطاع غزة منذ بدء الحرب وهذا يعني حدوث كوارث تهدد حياة المواطنين، وأن هناك العديد من الشهداء والجرحى لن يتمكن أحد من الوصول إليهم وبالتالي ارتفاع أعداد الضحايا".



وشدد على أن قطع الاتصالات والإنترنت جريمة متكاملة مع سبق الإصرار تعمل على تعميق الأزمة الإنسانية.