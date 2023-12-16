صور الجيل الجديد من مسيرات "شاهد 129" وميزاتها الجديدة

يبلغ طول مسيرة شاهد 129 أكثر من ثمانية أمتار والتي صنعت لمهام استطلاعية وقتالية ، وهي منتج دفاعي إيراني بالكامل ومزودة بثمانية قنابل ذكية من طراز سديد وطوفان (عاصفة).



وتعد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على قائمة الدول الكبرى في العالم في مجال صناعة الطائرات بدون طيار ، فيما يعد تصنيع الطائرة بدون طيار "شاهد 129" أحد مظاهر هذه القوة الردعية البارزة.



وتقف إيران في المرتبة الثالثة عالميا على صعيد تصنيع طائرات بدون طيار ذات اهداف قتالية.



زودت المسيرة بمحرك مروحي ضغط ثلاثي الاذرع وضع في نهاية جسم الطائرة ، ما يساعد على الأداء الأمثل للنظام الكهروضوئي الموجود في المقدمة وبالتالي يرفع من أدائها في التحليق والطيران.



وتستطيع هذه المسيرة الإيرانية التحليق على مدى 24 ساعة وحمل ثماني قنابل ذكية من طراز "سديد وطوفان" المصنعة محليا ايضا حيث أعدت لتدمير أهداف العدو البرية.



وفي الجيل الجديد، الذي نشرت صورا له خلال الاونة الاخيرة يظهر المزيد من التفاصيل، بما في ذلك موقع تركيب مظلة الهبوط الاضطراري وهوائي الاتصالات عبر الأقمار الصناعية عليها. ونظرا لتكلفة الإنتاج الكبيرة، تم تجهيز معظم الطائرات بدون طيار الجديدة التابعة للقوات الجوية بآلية الاستعادة الطارئة مع المظلة.