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السبت 16 كانون الأول 2023 ساعة 15:06

سقوط جسم طائر في المياه الإقليمية المصرية ..الجيش يتدخل!

سقوط جسم طائر في المياه الإقليمية المصرية ..الجيش يتدخل!
وقال موقع "القاهرة الإخبارية، إن الجسم الطائر سقط على بعد حوالي كيلومتر ونصف قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب التي تتبع محافظة جنوب سيناء وتقع على خليج العقبة.

وأكد شهود عيان سقوط جسم طائر قبالة سواحل مدينة دهب، مضيفين أنه سقط على بعد حوالي كيلومتر ونصف قبالة سواحل المدينة.

من جانبها، ذكرت مصادر رفيعة المستوى لفضائية "القاهرة" أن الدفاعات الجوية المصرية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فوري.

وفِي نهاية أكتوبر الماضي، وبعد حوادث المسيرات التي شهدتها مدينتا طابا ونويبع المصريتان، ومع تصاعد التوترات الإقليمية في ظل الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، تم رصد "جسم غريب" مجدداً فوق البحر الأحمر.

وأعلن الجيش المصري أن طائرة مسيرة وقعت في مدينة طابا، كما أفاد بسقوط مقذوف في مدينة نويبع، جنوب سيناء أيضا، على البحر الأحمر.

وبعدها حلقت طائرات حربية مصرية فوق نويبع وطابا.

وقبل ذلك أيضا سقطت طائرة مسيرة مجهولة الهوية في مدينة طابا، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في مبنى إسعاف المدينة والسكن الإداري لمستشفى المدينة المركزي.

وأكد المتحدث العسكري المصري أن الجيش يحقق في سقوط الدرون مجهولة الهوية.
رقم : 1103007
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