تعيين ولي عهد الكويت "مشعل الصباح" أميرا للبلاد

وتوفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي خلف الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاما، وفق ما أعلن الديوان الأميري السبت، بعد عهد دام ثلاث سنوات وطبعته أزمات سياسية متكررة في الدولة الخليجية الغنية بالنفط.



ودخل أمير الكويت المستشفى في تشرين الثاني/نوفمبر "إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). ثم أعلن لاحقا أن حالته مستقرة.



وسمي الشيخ نواف وليا للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي في أيلول/سبتمبر من ذلك العام عن 91 عاما.



وكان عليه أن يقود اقتصاد بلاده خلال أزمة اقتصادية ناجمة عن انخفاض أسعار النفط وأدت إلى خفض الوكالات الدولية التصنيف الائتماني للكويت عام 2020.



ويحل محله أخوه غير الشقيق أيضا، ولي العهد الحالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي يبلغ 83 عاما.



وولد الشيخ نواف عام 1937، وهو خامس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح، الحاكم الراحل الذي قاد الكويت من 1921 وحتى وفاته عام 1950.