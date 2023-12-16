الدفاع الروسية تعلن إسقاط 49 مسيرة أوكرانية و10 صواريخ في يوم واحد

وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه إلى جانب المسيرات تم إسقاط 10 صواريخ من طراز "هيمارس" و"أورغان" و"أليوخا".



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 125 منطقة.



في محور زابوروجيه خسرت القوات الأوكرانية 50 عسكريا و4 مركبات قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر من طراز D-30.



في محور كوبيانسك تصدت القوات الروسية بإسناد نيران الطيران والمدفعية لـ 5 هجمات إرهابية لمجموعات أوكرانية أسفرت عن مقتل 35 جنديا أوكرانيا وتدمير 4 مركبات قتالية مدرعة و3 شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر من طراز D-30.



أسقط الطيران الروسي مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 بالقرب من مدينة أوريخوف بمقاطعة زابوروجيه.



في محور دونيتسك بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 290 عسكريا، وتم صد أربع هجمات معادية ودبابة وعربتي مشاة قتالية و4 آليات، كما تمت إصابة مدفعي هاوتزر من طراز MSTA-B، ومدفع D-30، واثنتين من منصات المدفعية ذاتية الدفع Gvozdika.



في محور كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك، تكبدت القوات الأوكرانية خلال يوم واحد خسائر بشرية تقدر بـ100 جندي.



في محور جنوب دونيستك خسرت القوات الأوكرانية 90 جنديا.



في محور خيرسون خسرت القوات الأوكرانية 65 عسكريا و7 مركبات، كما تم تدمير مستودع للذخائر.



تصدت الدفاعات الجوية الروسية لمحاولة أوكرانية بشن غارة كبيرة بطائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي شبه جزيرة القرم، وتم تدمير جميع المسيرات.