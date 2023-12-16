طوفان الأقصى في يومها 71

وقال أبو عبيدة: إنّ مجاهدينا يستبسلون ويخوضون معارك بطولية تخلد في صفحات التاريخ، لافتا إلى أنّهم “يقاتلون قوة مدججة بالسلاح والعتاد والذخائر الفتاكة ومدعومة بالطائرات”.



هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 18.987 شهيدا، وأكثر من 55 ألف جريح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.



وقالت الصحة في تقرير لها، الجمعة، إن 18,700 شهيد ارتقوا في قطاع غزة وفقا لجهاز الإحصاء المركزي، وجُرح أكثر من 51 ألفا، بينما بلغ عدد الشهداء في الضفة 286 شهيدا، وجُرح 3.431 آخرون.



وأضافت أن الأغلبية العظمى من الشهداء، أي ما نسبته 70%، هم من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.



وأشارت إلى أن نحو 300 من العاملين في القطاع الصحي استشهدوا، إضافة إلى 32 من طواقم الدفاع المدني، و86 صحفيا، و135 من طواقم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".



وقالت الصحة، إن أكثر من 70 من العاملين في المجال الطبي، بمن فيهم مدير مستشفى كمال عدوان، شمال القطاع لا زالوا معتقلين في مكان مجهول.



وأعلنت الوزارة، عن نفاد التطعيمات في غزة، ما أدى إلى تداعيات صحية كارثية على الأطفال وانتشار الأمراض، خاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة، وتم توثيق 360 ألف حالة إصابة بالأمراض المعدية، علماً أن العدد الفعلي يعتقد أنه أعلى.



وذكرت أن مستشفى العودة في جباليا شمال قطاع غزة، لا يزال محاصرا من قبل قوات الاحتلال، وبحسب ما ورد، فإن 250 طبيبا ومريضا وأفرادا محاصرون داخل المستشفى.



وبدورها أوقعت كتائب القسام قوة صهيونية راجلة بين قتيل وجريح بعد استهدافها بقذيفة مضادة للأفراد، وأعلنت عن تدمير 5 آليات عسكرية للاحتلال بمحاور التوغل في قطاع غزة.



وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: تمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة في أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس.



وأكدت أنها دمرت دبابة صهيونية من نوع “ميركافاه” بعبوة العمل الفدائي شمال شرق مدينة خانيونس.



كما أعلنت استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف “الياسين 105” شرق مدينة خانيونس.



وأكدت استهداف آلية عسكرية صهيونية جنوب مدينة دير البلح بقذيفتي “ياسين 105” ما أدى إلى احتراقها بالكامل.



الى ذلك اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بقتله 3 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، وذلك خلال المعارك الدائرة في حي الشجاعية بقطاع غزة.



وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هغاري، مقتل الأسرى الثلاثة اليوم عن "طريق الخطأ وبعد الاشتباه بهم خلال المعارك في حي الشجاعية".



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: "أثناء القتال في الشجاعية، قوة من الجيش قامت بتشخيص خطأً ثلاثة مختطفين إسرائيليين باعتبارهم تهديدًا، حيث أطلقت القوة النار باتجاههم، ما أدى إلى مقتلهم.