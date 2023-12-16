المقاومة الاسلامية اللبنانية تواص دك حصون العدو الصهيوني

تبنّت المقاومة الإسلامية في لبنان_حزب الله، اليوم السبت، هجوماً بمسيّرة انقضاضية على تجمع لجنود الاحتلال خارج ثكنة راميم (قرية هونين المحتلة)، مؤكدةً وقوع إصابات مباشرة.



وفي بيان ثان، أعلنت المقاومة في لبنان أن مجاهديها استهدفوا قوة مؤللة للاحتلال الإسرائيلي في موقع "المطلة" ‏بالأسلحة المناسبة محققين إصابات.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط عدد من الإصابات على الحدود الشمالية في حادثة وصفتها بالخطيرة، مشيرة إلى أن تقارير أولية تتحدث عن إصابة شخصين نتيجة انفجار طائرة مسيرة قرب "مرغليوت" في الشمال.



ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل عن الخسائر، قائلةً إن هناك قتيلاً وجريحاً في حالة حرجة واثنين في حالة متوسطة وطفيفة في حادثة الشمال.



وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الرقابة العسكرية فرضت حظر نشر تفاصيل عن الحادث الأمني الذي وقع في الشمال، مؤكدةً أن طائرة حزب الله المسيّرة أصابت جنود الاحتلال بدقة.



كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى.



وفيما يخص الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أطراف البلدات الجنوبية، قال مصدر في جنوب لبنان إن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف أطراف بلدات الخيام ودير ميماس، وكذلك منطقة المرج في أطراف بلدة كونين في القطاع الأوسط، وأطراف بلدة يارين في القطاع الغربي.



وأضاف أن غارات إسرائيلية استهدفت محيط خلة وردة في أطراف عيتا الشعب، وبلدات عيترون، مارون الراس، رامية، "جبل بلاط" في أطراف بلدة مروحين.



وفي السياق أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله، اليوم، أن مجاهديها استهدفوا دشمة تحصن بها جنود ‏الاحتلال في موقع "بركة ريشا" بصاروخ موجّه، ما أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح.



وفي بيان ثان أيضاً، أكدت المقاومة في لبنان استهدافها قوة مشاة ‏إسرائيلية في محيط موقع "بركة ريشا" بالأسلحة المناسبة، محققةً إصابات مؤكدة.



يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت طوال الفترة الماضية منذ بدء ملحمة "طوفان الأقصى" مواقع الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية مُحققةً إصاباتٍ مباشرة، ردّاً على عدوان الاحتلال المستمر على غزة، وتواصل اعتداءاته على القرى الجنوبية اللبنانية.



وبالتزامن، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدويّ صفارات الإنذار في "زرعيت" في الشمال، عند الحدود مع لبنان.



يشار إلى أن المقاومة الإسلامية في لبنان _ حزب الله، أصدرت في الـ24 ساعة الماضية، 7 بيانات عسكرية تبنّت فيها 7 عمليّات استهداف لقواعد ومواقع وانتشار "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.



وعقب عمليات المقاومة، أقرّ الإعلام الإسرائيلي بأنّ حزب الله في كل مرة "يفاجئنا من جديد في أنواع الذخائر المستخدمة"، مضيفاً أنّه "ليس هناك ليل أو نهار في الشمال (شمالي فلسطين المحتلة) من دون انفجاراتٍ، ومن الصعب جداً العيش هناك".



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تمّ إجلاء نحو 125 ألف مستوطن إسرائيلي من مستوطنات الشمال والجنوب منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



وفي وقت سابقٍ اليوم، تحدّث مراسل الشؤون الخارجية في "القناة 13" الإسرائيلية، يوسف إسرائيل، عن تزايد الإحباط في صفوف المستوطنين شماليّ فلسطين المحتلّة، مشيراً إلى أنهم تركوا مساكنهم منذ نحو شهرين.



ونقل المراسل الإسرائيلي أن هؤلاء المستوطنين يرفضون العودة إلى المناطق الحدودية مع لبنان "من دون عملية عسكرية واسعة، تبعد حزب الله عن الحدود".



ونشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان فاصلاً بعنوان أزمة المستوطنات الشمالية، حيث أظهرت المشاهد اشتعال مواقع عدة للاحتلال الإسرائيلي بعد استهدافها بصواريخ موجّهة، وحالة الهلع التي أصابت المستوطنين هناك.