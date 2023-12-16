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السبت 16 كانون الأول 2023 ساعة 18:45

وزير الخارجية الإيراني يعزي بوفاة أمير الكويت

وزير الخارجية الإيراني يعزي بوفاة أمير الكويت
وسأل الباري تعالى أن يمن علی الکویت حکومة وشعبا بالتوفيق والعزة والأمن وعلى الفقيد بالرحمة والغفران.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي الحداد الرسمي 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية 3 أيام حدادا على وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان التلفزيون الرسمي الكويتي، قد أعلن السبت وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح عن عمر ناهز 86 عاما.ئئ

وشغل الشيخ نواف منصب أمير الكويت والقائد الأعلى للقوات العسكرية الكويتية منذ 30 سبتمبر/آيلول 2020 خلفاً لأخيه الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونادى مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أميرا للبلاد، وذلك في أعقاب وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت.
رقم : 1103033
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