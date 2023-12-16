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السبت 16 كانون الأول 2023 ساعة 22:26

الاحتلال يدفن الفلسطينيين الأحياء في مستشفى العدوان والسلطة تطالب بالتحقيق

الاحتلال يدفن الفلسطينيين الأحياء في مستشفى العدوان والسلطة تطالب بالتحقيق
وأضافت الكيلة في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، أن المعلومات والشهادات الواردة من المواطنين والطواقم الطبية والإعلامية تشير إلى قيام الاحتلال بدفن مواطنين أحياء في ساحة المستشفى، وأن بعضهم شوهدوا أحياءً قبل حصارهم من قبل الاحتلال.

ودعت العالم إلى التحرك الجدي لكشف ملابسات هذه الجريمة، وعدم التهاون أو السكوت على المعلومات التي ترد من قطاع غزة.

وأوضحت وزيرة الصحة أن قوات الاحتلال تعمدت إخراج الجرحى من مستشفى كمال عدوان إلى العراء في ظل أجواء البرد الشديد واعتدت على الكوادر الطبية، ما شكل تهديدا جديا على حياة الجرحى والمرضى.

وأشارت الكيلة إلى أن جيش الاحتلال دمر الجزء الجنوبي للمستشفى، وأن 12 طفلا ما زالوا يتواجدون في داخل الحاضنات بالمستشفى دون ماء ولا غذاء، بعد أن منع الجيش الإسرائيلي إجلاءهم، وفق شهادات الطواقم الطبية.
رقم : 1103072
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