الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 18 كانون الأول 2023 ساعة 08:27

الاحتلال: نرد الواحد بـ5 أضعاف..وحزب الله :لم نذقكم بعد كل بأسنا!

الاحتلال: نرد الواحد بـ5 أضعاف..وحزب الله :لم نذقكم بعد كل بأسنا!
وقال وزير الحرب الإسرائيلي، في حديث مع جنود الجيش الإسرائيلي في منطقة المطلة: إنه "إذا رفع "حزب الله" اللبناني التصعيد درجة واحدة إضافية سنرد بـ 5 أضعاف".

وقال غالانت،"لا نرغب في ذلك، لكننا لن نسمح بإجلاء سكان الشمال أيضاً”، متابعا:"سنعيد المستوطنات في الشمال إلى ما كانت عليه إما عبر اتفاق أو بالقوة"، حسب وكالة "معاريف" الإسرائيلية.

رعد: نحن أهل الميدان ولم نذق العدو بعد كلَ بأسنا

في المقابل شدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد "نحن أهل الميدان وأهل البأس الشديد ولم نذق العدو بعد كل بأسنا، ومن يتوهم أنه يستطيع أن ينتهز هذا التوحش الصهيوني ليحيك مؤامرة بالسياسة أو عبر مؤسسات دولية أو ما شاكل ذلك فاليخيط بغير هذه المسلة".

كلام النائب رعد جاء خلال الحفل التأبيني للشهيد على طريق القدس علي ادريس سلمان، والذي أقيم في حسينية بلدة عرمتى الجنوبية و قال:"نحن نرى جنون العدو الصهيوني الذي يمارس في غزة أن نحذر ونتيقظ ونبادر انتصاراً لمظلومية أهل غزة ودفاعاً عن سيادتنا وإثارة انتباه العدو أن هناك خطوطاً حمر يجب ان يلتزم بها".

ولفت رعد إلى "أننا ندفع ثمن هذا الموقف من تضحيات وشهداء لكن ما ندفعه هو أقل بكثير جداً مما لو سُمح للعدو من أن يتمادى في جنونه ضد لبنان، ونحن ندافع عن كل لبنان ونحمي السيادة الوطنية والامن الوطني".

وتابع قائلا "نحن ما زلنا في بداية الطريق ولم نستخدم ما جهزناه لحربنا ضد العدو الإسرائيلي ولا يرهبنا تهويله ولا شعاراته التي يطلقها عبر سماسرة دوليين من أجل أن يحيد شعبنا عن منطقة من مناطقنا في الجنوب".

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة لفت إلى أنه "من حقنا أن نمارس حق الدفاع عن وطننا ونحن نُشخص طريقة الدفاع وكل ما يحلم به العدو هو أضغاث أحلام لن نستدرج لبحث في تفاصيل أوهامه وغطرساته".

وأكد رعد "نحن نعرف ماذا نريد ونعرف أن هذا العدو قد غرق في وحل غزة ولن تستنقظه كل دول العالم هو نجح في التدمير، لكن لن ينجح في تحقيق انتصار على الإطلاق وسيخرج منكوس الرأس من عدوانه".

وقال: "نحن لا نستعجل الأمور لكن نقدم رؤيتنا ونرى أن الصهيونية تمثل خطراً بشعاً إجرامياً متوحشا يهدد أمن واستقرار المجتمعات والدول والشعوب على الاطلاق، ونحن نقدم للعالم رؤيتنا من أجل حفظ الأمن والإستقرار في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق وكل دول العالم ليلتزم العالم بمؤسساته الدولية، لكن غير المنحازة للدول الإستكبارية ليلتزم العالم بمعيار واحد مكيال الحق والعدل والمساوات".
مصدر : وكالات
رقم : 1103263
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المساعدات الإنسانية.. معبر وحيد ومشروط
المساعدات الإنسانية.. معبر وحيد ومشروط
عجز هيئة الإذاعة البريطانية أمام المقاومة اليمنية
عجز هيئة الإذاعة البريطانية أمام المقاومة اليمنية
18 كانون الأول 2023
كيف ساعدت ‘‘داعش‘‘ ‘‘إسرائيل‘‘؟
كيف ساعدت ‘‘داعش‘‘ ‘‘إسرائيل‘‘؟
18 كانون الأول 2023
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين
18 كانون الأول 2023
طرد السفيرة ‘‘الإسرائيلية‘‘ من لندن.. رغبة شعبية علام تدل؟
طرد السفيرة ‘‘الإسرائيلية‘‘ من لندن.. رغبة شعبية علام تدل؟
18 كانون الأول 2023
الشجاعية... كابوس الجنود ‘‘الإسرائيليين‘‘
الشجاعية... كابوس الجنود ‘‘الإسرائيليين‘‘
18 كانون الأول 2023
بريطانيا و ألمانيا.. وقطرة الحياء التي سقطت في غزة
بريطانيا و ألمانيا.. وقطرة الحياء التي سقطت في غزة
18 كانون الأول 2023
‘‘إذا لم يتحرك العالم سنتحرك‘‘..ما سر هذه العبارة التي تكررها ‘‘إسرائيل‘‘ هذه الأيام؟
‘‘إذا لم يتحرك العالم سنتحرك‘‘..ما سر هذه العبارة التي تكررها ‘‘إسرائيل‘‘ هذه الأيام؟
16 كانون الأول 2023
صحف غربية تكشف زيف الإعلام الصهيوني و داعميه.. والعالم لم يعد يصدق
صحف غربية تكشف زيف الإعلام الصهيوني و داعميه.. والعالم لم يعد يصدق
16 كانون الأول 2023
يديعوت أحرونوت: قتلى الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘ 5000 جندي منذ 7 أكتوبر
يديعوت أحرونوت: قتلى الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘ 5000 جندي منذ 7 أكتوبر
16 كانون الأول 2023
قاتل الاطفال ‘‘الإسرائيلي‘‘ أصبح مشهورا!
قاتل الاطفال ‘‘الإسرائيلي‘‘ أصبح مشهورا!
16 كانون الأول 2023
معسكر بحري من 40 دولة للتصدي للعمليات اليمنية في البحر الأحمر
معسكر بحري من 40 دولة للتصدي للعمليات اليمنية في البحر الأحمر
16 كانون الأول 2023
محكمة التفتيش المنهجية في أمريكا.. من يدعم غزة فهو ارهابي
محكمة التفتيش المنهجية في أمريكا.. من يدعم غزة فهو ارهابي
16 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المساعدات الإنسانية.. معبر وحيد ومشروط
عجز هيئة الإذاعة البريطانية أمام المقاومة اليمنية
كيف ساعدت ‘‘داعش‘‘ ‘‘إسرائيل‘‘؟
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين