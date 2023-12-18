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الاثنين 18 كانون الأول 2023 ساعة 08:48

وسائط الدفاع الجوي تتصدى لصواريخ العدوان الصهیونی

وسائط الدفاع الجوي تتصدى لصواريخ العدوان الصهیونی
وقالت مصادر سورية إن عدوانا "إسرائيليا" يستهدف محيط العاصمة دمشق، مشيرا إلى أن وسائط الدفاع الجوي السورية "تتصدى لصواريخ العدوان وتُسقط بعضها.

وافات المصادر بتجدد دوي الانفجارات في محيط العاصمة وريفها مبينا أن المعلومات الأولية تشير لعدوان صهيوني يستهدف نقاطا في دمشق وريفها.

من جانبه أفاد مصدر عسكري سوري بأنه "حوالي الساعة 05: 22 مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق"، مضيفا: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
مصدر : وكالات
رقم : 1103270
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