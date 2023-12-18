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الاثنين 18 كانون الأول 2023 ساعة 08:55

عبد السلام: موقفنا تجاه فلسطين ديني وقومي وأخلاقي

عبد السلام: موقفنا تجاه فلسطين ديني وقومي وأخلاقي
وشدد عبد السلام على أن اليمن يعتبر "إسرائيل" خطرا على الأمة كشعوب ودول وهي مُهدد حقيقي لوحدة الأمة الإسلامية، منوها إلى أن العمليات اليمنية لها تأثير اقتصادي كبير على العدو الإسرائيلي وهي حجة على دول العالم الإسلامي، ,ان قضية فلسطين لا تقبل المساومة ولا يمكن أن نقبل ما يحصل بحق أبناء غزة.
وأوضح المسؤول اليمني أن هناك تواصل مع الدول الفاعلة والمؤثرة والهدف تحقيق الأهداف المعلنة المتمثلة في فك الحصار عن غزة ووقف العدوان عليها، وأن أي أعمال تقوم بها القوات المسلحة اليمنية هي مرتبطة بفك الحصار على غزة ووقف العدوان عليها، مؤكدا أنه إذا أراد العالم "وقف العمليات البحرية على العدو الإسرائيلي عليه فك الحصار عن غزة وإدخال الغذاء والدواء".
وأضاف عبد السلام : "نؤكد أن البحر الأحمر آمن ماعدا السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي، عملياتنا تستهدف السفن (الإسرائيلية) والمرتبطة بالموانئ المحتلة فقط، ونشيد بموقف الشركة الصينية وقف ارسال سفنها الى موانئ الكيان المحتل".
مصدر : وكالات
رقم : 1103272
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