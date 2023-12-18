الفصائل الفلسطينية: حماس جزء أصيل من النسيج الوطني الفلسطيني

وقالت الفصائل الفلسطينية في بيان اليوم الأحد: إننا نعتز بحركة حماس وكل قوى وفصائل الشعب الفلسطيني التي تقف في مواجهة هذه الهجمة البربرية التي يقوم بها كيان الاحتلال الفاشي ومعه كل قوى الإمبريالية الغربية في أبشع حملة للتطهير العرقي شهدها العالم الحديث.



وأكدت الفصائل الفلسطينية أن شعبنا سيبقى موحدا عصيا على الكسر والخضوع مهما كانت الآلام والتضحيات العظيمة، وأن كل آلة الحرب العنصرية الصهيونية لن تفرقه وأنه سيبقى موحدا بكل قواه وفصائله في مواجه العدو في الحرب العدوانية أو ما بعد الحرب وأنه سيفشل كل مؤامرات التهجير والتوطين وأن حكم فلسطين سيبقى للفلسطينيين دون وصاية أو فرض أو تدخل خارجي ودون إقصاء أو تهميش أو تجاوز لأي من قواه الوطنية والإسلامية.



وعبرت الفصائل الفلسطينية عن استهجانها لما يخطط له البعض فيما يسمى اليوم التالي للحرب مؤكدة أن حركة حماس هي مكون أصيل من مكونات الشعب الفلسطيني وهي فكرة متجذرة لا يمكن اقتلاعها أو تجاوزها.



وأكدت الفصائل الفلسطينية أن اليوم التالي للحرب هو يوم انتصار الفلسطينيين بصمودهم ووحدتهم واختيارهم لقيادتهم دون إملاء من أحد مهما كان قريبا أو بعيدا وأن حركة حماس ستبقى جزءا أصيلا من النسيج الوطني الفلسطيني ومن عصب الشعب الفلسطيني وشريك أساسي في كل المراحل وفي كل الأحوال رغما عن العدو وداعميه.