وزير صهیونی یهدد حزب الله بهذه العبارات!

وقال يوآف غالانت إنه "إذا أراد حزب الله أن يصعد مستوى واحداً فسنصعد خمسة والأمر متروك لهم" بحسب تعبيره.
يذكر أنه أعلن حزب الله اليوم الأحد، استهدافه تموضعات لجنود الاحتلال في شرق سعسع وحرش عداثر وجل العلام، مشيرة إلى تحقيق إصابات مؤكدة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف دشمة في موقع بركة ريشا بداخلها جنود للاحتلال، وقوة عسكرية للاحتلال في محيط موقع حانيتا، وأكدت إصابة الموقعين إصابة مباشرة.
وتأتي استهدافات المقاومة دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ورداً على اعتداءات الاحتلال على الأراضي اللبنانية.