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الاثنين 18 كانون الأول 2023 ساعة 09:09

أنصار الله تحذر الاحتلال من خيارات موجعة ليست في الحسبان!

أنصار الله تحذر الاحتلال من خيارات موجعة ليست في الحسبان!
وحذر عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله في اليمن "محمد البخيتي"من تشكيل تحالف عسكري ضد حكومة صنعاء في البحر الأحمر.

وقال البخيتي ان الحل يكمن في تحرك العالم لوقف جرائم الابادة الجماعية في غزة وليس في إنشاء تحالف دولي لحماية مرتكبيها.

واضاف: إن تدخلنا العسكري اخلاقي وانساني وسينتهي بمجرد وقف الكيان الاسرائيلي لجرائمه وننصح أمريكا وحلفائها بعدم التورط في أي عدوان جديد على اليمن لأنه لازال في جعبتنا خيارات موجعة ليست في الحسبان.

وحذر عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله في اليمن من انه إذا لم يتوقف الهجوم على غزة فإن العمليات العسكرية اليمنية سوف تتوسع وتصل الى عمق هذا الكيان.

واضاف البخيتي، أننا استطعنا وقف الخط الملاحي إلى الكيان الإسرائيلي عبر البحر الأحمر بشكل شبه كامل.

ولفت البخيتي إلى أن "موقفنا بالنسبة لغزة هو غير خاضع للمساومة"، مؤكدا أن "هناك تكتما من العدو "الإسرائيلي" لإخفاء خسائره فيما يتعلق بجبهة اليمن".

وتابع البخيتي أن أي خطوات حقيقية لإدخال المساعدات الإنسانية واستمرار إيصال الغذاء والدواء لغزة ستساهم في خفض التصعيد فقط.

واستهدف الجيش اليمني، خلال الأسابيع الماضية، عدة سفن تابعة للكيان اإاسرائيلي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب دعما لمقاومة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، كانت البحرية اليمنية قد حذرت من مواصلة عملياتها العسكرية ضد سفن ومصالح الكيان الاسرائيلي حتى وقف اعتداءاته على غزة وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأعلنت انه ردا على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، فإنها ستستهدف كل سفينة متاحة لهذا الكيان.
مصدر : وكالات
رقم : 1103276
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