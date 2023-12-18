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الاثنين 18 كانون الأول 2023 ساعة 09:12

الاحتلال يطلق الكلاب بساحة مستشفى كمال عدوان

الاحتلال يطلق الكلاب بساحة مستشفى كمال عدوان
وقال المتحدث باسم الوزارة إن "الاحتلال اعتقل النزلاء والطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان، وطلب من النازحين في مستشفى كمال عدوان الاستسلام وجردهم من ملابسهم".

ولفت إلى أن "القوات الإسرائيلية حفرت حفرة كبيرة وألقت فيها جثث الشهداء باستخدام جرافاتها"، مطالبا "بتحقيق دولي بالقصف والحصار الذي فرضته قوات الاحتلال على مستشفى كمال عدوان".

وأفادت الوزارة بأن القوات الإسرائيلية "أطلقت الكلاب علينا في ساحة مستشفى كمال عدوان ونهشت جثة جريح قبل استشهاده، فيما دهست الجرافات نازحين ومصابين وجرحى في ساحة مستشفى كمال عدوان وكثير منهم استشهدوا".

ولفت المتحدث إلى أن "أكثر من 12 جريحا استشهدوا في وقت لاحق ولا تزال جثثهم داخل مستشفى كمال عدوان".

وكان الجيش الصهيوني، أعلن أمس السبت، انتهاء العملية في مستشفى كمال عدوان، وقال في بيان إنه تم "استكمال النشاط في مجمع مستشفى كمال عدوان، الذي تم استخدامه مجمعا حمساويا في جباليا".

وأضاف: "خلال العملية تم العثور على وسائل قتالية واعتقال حوالي 90 مخربا، الذين شارك بعضهم في الهجوم الدموي في 7 أكتوبر".
مصدر : وكالات
رقم : 1103277
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