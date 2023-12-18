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الاثنين 18 كانون الأول 2023 ساعة 09:16

اقبال كبير من ‘‘الإسرائيليين‘‘ لشراء أراض كبيرة في هذا البلد..

اقبال كبير من ‘‘الإسرائيليين‘‘ لشراء أراض كبيرة في هذا البلد..
وقالت صحيفة "صباح" التركية، في تحقيق صحفي، إن اليهود الإسرائيليين أقدموا خلال السنوات الماضية، على شراء مساحات واسعة من الأراضي والعقارات، في جمهورية شمال قبرص التركية.

وذكرت أن عمليات الشراء تركزت في محافظة "إسكيله" التي تعتبرها من المناطق الفاخرة في الجمهورية، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة "قدس" الإخبارية.

وأشارت إلى شراء عشرات آلاف الإسرائيليين، مساحة تقدر بـ25 ألف فدان من الأراضي، في جمهورية شمال قبرص التركية، بالإضافة لعدد كبير من الشقق السكنية، بأسعار عالية.

ونقلت الصحفية عن سفير تركيا في شمال قبرص، متين فايز أوغلو، تحذيره من أن "الحكومة إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذا الوضع سيسبب مشكلة تشبه المشكلة الفلسطينية"، في إشارة إلى احتلال فلسطين بعد موجات الهجرة اليهودية التي رعتها بريطانيا.

وقال السفير: "يجب التحقيق في هذه المسألة، وأن تكون على جدول أعمال جميع مؤسسات الدولة".

وكشفت الصحيفة، في التحقيق، أن رئيس جمهورية قبرص التركية أرسين تتار، عقد اجتماعاً مع المؤسسات الأمنية في بلاده لمناقشة الأمر، ثم أصدر بعدها "تعليمات لجميع المؤسسات المعنية بضرورة الحذر واتباع الإجراءات المناسبة، للحد من مخاطر الإقبال اليهودي الكثيف على العقارات في بلاده".
مصدر : وكالات
رقم : 1103278
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