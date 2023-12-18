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الاثنين 18 كانون الأول 2023 ساعة 09:22

امير الكويت يبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلامية

امير الكويت يبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلامية
ووصل وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبد اللهيان" الى الكويت مساء اليوم الأحد 17 كانون الاول / ديسمبر.

والتقى بأمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الاحمد الصباح مقدما له ولحكومة وشعب الكويت التعازي بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح التعازي والمواساة نيابة عن رئيس الجمهورية آية الله رئيسي وعن الشعب الايراني.

كما هنأ أمير عبد اللهيان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بانتخابه أميرا للكويت، مؤكدا دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لهذا البلد.

واشار الى العلاقات الجيدة بين البلدين ، معربا عن أمله في أن تشهد العلاقات توسعا وتوفيقا اكثر في العهد الجديد.

بدوره شكر امير الكويت الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح الجمهورية الاسلامية الايرانية على تعازيها ومواساتها، طالبا ابلاغ تحياته لقائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي والرئيس الايراني اية الله ابراهيم رئيسي.

واكد امير الكويت على اهتمامه في تعزيز العلاقات الايرانية-الكويتية، موكلا مهمة ذلك الى وزير الخارجية الكويتي وأعضاء آخرين في حكومة بلاده.
مصدر : وكالات
رقم : 1103279
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