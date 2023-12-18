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الاثنين 18 كانون الأول 2023 ساعة 09:28

الاحتلال يفرج عن الشيخ ‘‘عكرمة صبري‘‘

الاحتلال يفرج عن الشيخ ‘‘عكرمة صبري‘‘
وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام" قال المحامي خالد زبارقة في تصريحات صحفية إن المخابرات أفرجت عن الشيخ عكرمة صبري بشرط عدم التواصل مع قنوات اعلامية لمدة 14 يوما، وهي: الأقصى والعالم والمنار والميادين.

وأوضح زبارقة أنّ المخابرات حققت مع الشيخ حول خطبة يوم الجمعة الموافق 1- 12 في المسجد الأقصى حول تبادل الأسرى، فأجاب “أن ديننا الاسلامي يحثنا على تبادل الأسرى، وأي تبادل هو عمل إنساني حضاري”.

وكانت مخابرات الاحتلال الاسرائيلي سلمت الثلاثاء الماضي، الشيخ عكرمة صبري استدعاء للتحقيق في غرف “4” بمركز المسكوبية غربي القدس المحتلة.

واقتحمت المخابرات منزل الشيخ في 4 ديسمبر الماضي وسلمته أمرا بتجديد قرار منع السفر لمدة شهر، وقبلها بيوم قررت بلدية الاحتلال هدم البناية السكنية التي يعيش فيها الشيخ بحي الصوانة بالطور.
مصدر : وكالات
رقم : 1103281
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