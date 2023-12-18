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الاثنين 18 كانون الأول 2023 ساعة 09:37

حرس الثورة يتوعد منفذي جريمة ‘‘راسك‘‘ بـ‘‘تجرع مرارة الانتقام‘‘

حرس الثورة يتوعد منفذي جريمة ‘‘راسك‘‘ بـ‘‘تجرع مرارة الانتقام‘‘
وفي رسالة بعثها الى قائد قوى الامن الداخلي الايرانية العميد احمد رضا رادان، اليوم الاحد، بشأن الجريمة الارهابية التي ادت الى استشهاد ثلة من كوادر قوى الامن الداخلي في مدينة راسك جنوب شرق ايران يوم الجمعة، في هجوم لارهابي زمرة جيش العدل ( تعرف في ايران باسم جيش الظلم)، شدد اللواء سلامي ان هذه الجريمة الارهابية التي نفذتها زمرة جيش الظلم ادارتها اجهزة المخابرات الأجنبية، وقد انتقم نظام الهيمنة والصهيونية بجريمتهم هذه، من يقظة وبصيرة ووعي الشعب الايراني وخاصة اهالي محافظة سيستان وبلوشستان.

وتابع اللواء سلامي ان على الاعداء الحاقدين على ايران والايرانيين ان يعلموا بأن المدافعين عن الامن والنظام واستقرار المجتمع الاسلامي سيوجهون قريبا ضربات قاصمة ومدمرة وسيجرعون مرارة الثأر لمقترفي الجريمة والمتسببين بها.
مصدر : وكالات
رقم : 1103282
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