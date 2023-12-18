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الاثنين 18 كانون الأول 2023 ساعة 11:13

نوري المالكي يدلي بصوته في الانتخابات المحلية

نوري المالكي يدلي بصوته في الانتخابات المحلية
و أفادت مصادر صحفية ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد اليوم الاثنين، أن المجالس المحلية تعالج الخلل الذي أصاب المحافظات، داعيا الجميع إلى المشاركة بالانتخابات.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده بعد الإدلاء بصوته، أن "الانتخابات المحلية أجريت بإرادة وتصميم عال"، مبينا أن "الحكومات المحلية ستتجه نحو مشاريع البناء والإعمار".

وأضاف أن "المجالس المحلية تعالج الخلل الذي أصاب المحافظات"، مشيرا إلى أن "مقاطعة الانتخابات لا تأتي بنتائج".

وقدم المالكي "الشكر لمفوضية الانتخابات التي نجحت بتنظيم العملية الانتخابية"، لافتا إلى أن "الديمقراطية تبدأ من صندوق الانتخابات".

وكانت عملية الاقتراع في العراق للتصويت العام ضمن انتخابات مجالس المحافظات والتي تقام لأول مرة منذ 10 سنوات، قد انطلقت صباح اليوم الاثنين، رغم مقاطعتها من قبل التيار الصدري.

وذكرت المصادر ان المراكز الانتخابية تنتظر 16 مليون ناخب استلم البطاقة البايومترية للمشارکة في التصويت العام.

وبينما انطلقت عملية التصويت في تمام الساعة السابعة صباحاً، ستستمر العملية حتی السادسة مساء بتوقيت بغداد في 15 محافظة عراقية ما عدا محافظة کردستان العراق التي تتمتع بالحکم الذاتي.

ويتنافس الناخبون علی 275 مقعد انتخابي في مختلف المحافظات العراقية، اکبرها محافظة بغداد والتي لها 49 مقعد انتخابي.

وأکدت المصادر ان المنافسة بين المرشحين بلغت أشدها في الايام الاخيرة قبل بدء الاقتراع، لان هذه الانتخابات تشکل منعطفاً مهماً في رسم خارطة سياسية جديدة للقوی السياسية ونفوذها في المحافظات العراقية باعتبار ان مجالس المحافظات هي التي تختار المحافظ وفي ظل اللامرکزية التي يتمتع به العراق حسب الدستور فلدی هذه المجالس صلاحيات کبيرة تصل الی رسم خارطة العمل في المحافظات العراقية وکذلک التشريع والرقابة وصلاحيات کبيرة اخری في شتی المجالات.

وتتنافس في هذه الانتخابات جميع التيارات والقوی السياسية ما عدی التيار الصدري الذي قاطع هذه الانتخابات.
رقم : 1103301
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