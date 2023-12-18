ايران...حدوث خلل في بعض محطات الوقود

ومن أجل حل هذه المشكلة، ومع الأخذ في الاعتبار احتمال حدوث هجوم سيبراني، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في وزارة النفط.



هذا واعلن مساعد وزير النفط محسن خجسته بور ان محطات الوقود ستعود إلى طبيعتها تدريجياً اليوم نافيا وجود اي خطوة لرفع اسعار الوقود.



واوضح ان 60% من المحطات واجهت تحدي قراء بطاقات الوقود، ونحن نقوم بالتزود بالوقود تدريجيًا دون اتصال بالإنترنت.



ولفت الى تشكيل لجنة الازمات في كافة المناطق واضاف : سيتم تفعيل الأماكن التي بها أكبر عدد من المراجع اولا، حتى تعود عملية تزويد الوقود الى حالتها الطبيعية.