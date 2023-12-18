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الاثنين 18 كانون الأول 2023 ساعة 11:20

لبنان... حزب الله يستهدف 10 مواقع وتجمعات لجيش العدو

لبنان... حزب الله يستهدف 10 مواقع وتجمعات لجيش العدو
- القطاع الشرقي:

1- الساعة 15:30 استهداف تجمّع آليات وجنود العدو الإسرائيلي في محيط قرية هونين اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 8:30 استهداف دشمة في موقع بركة ريشا بداخلها جنود للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة وإيقاع إصابات مؤكّدة.

2- الساعة 9:00 استهداف قوّة عسكرية للعدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مؤكّدة.

3- الساعة 9:50 رصد دخول أربعة جنود للعدو الإسرائيلي إلى نقطة تموضع شرق سعسع واستهداف النقطة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكّدة.

4- الساعة 10:30 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في حرش عداثر بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 13:30 استهداف موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.

6- الساعة 14:25 استهداف رافعة لجيش العدو الإسرائيلي أثناء قيامها بالعمل على تركيب معدات فنية وتجسسية في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة وتدمير التجهيزات والمعدات.

7- الساعة 14:50 استهداف موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

8- الساعة 14:55 استهداف مقر قيادة مُستحدَث لجيش العدو الإسرائيلي قرب مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وإيقاع عدد من أفراده بين قتيل وجريح.

9- الساعة 15:25 استهداف ثكنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكّدة.
مصدر : وكالات
رقم : 1103306
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