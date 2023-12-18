لبنان... حزب الله يستهدف 10 مواقع وتجمعات لجيش العدو

- القطاع الشرقي:



1- الساعة 15:30 استهداف تجمّع آليات وجنود العدو الإسرائيلي في محيط قرية هونين اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.



- القطاع الغربي:



1- الساعة 8:30 استهداف دشمة في موقع بركة ريشا بداخلها جنود للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة وإيقاع إصابات مؤكّدة.



2- الساعة 9:00 استهداف قوّة عسكرية للعدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مؤكّدة.



3- الساعة 9:50 رصد دخول أربعة جنود للعدو الإسرائيلي إلى نقطة تموضع شرق سعسع واستهداف النقطة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكّدة.



4- الساعة 10:30 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في حرش عداثر بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.



5- الساعة 13:30 استهداف موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.



6- الساعة 14:25 استهداف رافعة لجيش العدو الإسرائيلي أثناء قيامها بالعمل على تركيب معدات فنية وتجسسية في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة وتدمير التجهيزات والمعدات.



7- الساعة 14:50 استهداف موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.



8- الساعة 14:55 استهداف مقر قيادة مُستحدَث لجيش العدو الإسرائيلي قرب مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وإيقاع عدد من أفراده بين قتيل وجريح.



9- الساعة 15:25 استهداف ثكنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكّدة.