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الاثنين 18 كانون الأول 2023 ساعة 11:23

شهداء وجرحى جراء القصف ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتواصل على قطاع غزة

شهداء وجرحى جراء القصف ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتواصل على قطاع غزة
وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها، ونيران أسلحتها، صوب مواطنين خلال محاولتهم الوصول إلى بيوتهم داخل أحياء تل الهوا والصبرة والزيتون والشاعية والدرج والصبرة بمدينة غزة، ما أدى لارتقاء شهداء.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة طوطح في حي الزيتون قرب مسجد صلاح الدين، ويحتوي المنزل على أكثر من 50 نازحاً.

في حين انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني، نحو 40 شهيداً وعدداً من الإصابات بقصف طائرات الاحتلال الحربية منزل المواطن أبو إبراهيم مراد في حي التفاح بمدينة غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة على مستشفى كمال عدوان في غزة أثناء مؤتمر صحفي.

كما استشهد وأصيب عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزل بحي الصحابة في مدينة غزة.

وشمال القطاع، ارتقى نحو 60 شهيداً في غارات إسرائيلية على منازل المواطنين منذ صباح يوم الأحد.

وأصيب عشرات المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف مسجد حراء بجباليا.

و جنوبا ً، أعلن مستشفى ناصر في خان يونس وصول 17 شهيداً خلال الساعات الماضية، جراء قصف طائرات ومدفعية الاحتلال مناطق متفرقة من المحافظة، وتحديداً الشرقية.

وتواصل آليات الاحتلال عمليات التوغل في المناطق الشرقية والشمالية والوسطى من المدينة كبلدات خزاعة والقرارة والشيخ ناصر و السطر الغربي.

وفي رفح، شنت طائرات الاحتلال أربع غارات على المنطقة الحدودية القريبة من مخيم يبنا جنوب المدينة، وألحقت دماراً كبيراً في المناطق المستهدفة
مصدر : وكالات
رقم : 1103308
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