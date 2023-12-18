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الاثنين 18 كانون الأول 2023 ساعة 15:30

اسلامي: عدد عيادات العلاج باستخدام تقنية البلازما سيرتفع لـ 50 حتى العام المقبل

اسلامي: عدد عيادات العلاج باستخدام تقنية البلازما سيرتفع لـ 50 حتى العام المقبل
وقال "محمد اسلامي" في مراسم افتتاح أول عيادة لعلاج الجروح باستخدام تقنية البلازما في البلاد: تم اليوم افتتاح عيادة لعلاج الجروح باستخدام تقنية البلازما في مدن ورامين وقم وكرج.

وأضاف: بحلول العام المقبل، وهو الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الطاقة الذرية، سيرتفع عدد عيادة علاج الجروح في البلاد إلى 50، وسنقدم بكل فخر هذه الخدمة للشعب الإيراني وتكنولوجيا البلازما في مجال مكافحة السرطان سوف تتوسع بشكل كبير.

وصرح أننا ننتج حاليا 50 نوعا من المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية التي تستخدم في التشخيص والعلاج. وأضاف: "إذا لم تكن لدينا القدرة الصناعية ودورة الوقود النووي، التي يعارضها الأعداء والكيان الصهيوني بشدة، فلن تكون لدينا إمكانية إنتاج الأدوية المشعة".

وتابع قائلا: اليوم،تعد إيران على رأس الشركات الرائدة في إنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية.

وصرح: اليوم، من إنجازات إحدى شركاتنا التي تم فرض الحظر عليها، انتاج 50 مادة صيدلانية إشعاعية تم توفيرها للشعب الإیراني وتستخدم في 210 مركز طبي، في القطاعين التشخيصي والعلاجي.
رقم : 1103341
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