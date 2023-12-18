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الاثنين 18 كانون الأول 2023 ساعة 17:30

كنعاني: طبيعة الاحتلال المعادية للإنسانية باتت أكثر وضوحاً بحرب غزة

كنعاني: طبيعة الاحتلال المعادية للإنسانية باتت أكثر وضوحاً بحرب غزة
وكتب متحدث الخارجية، على صفحته الشخصية في الفضاء الإفتراضي : لقد انکشف الوجه الحقيقي والطبيعة المعادية للإنسانية للکیان الصهيوني أكثر من أي وقت مضى في الحرب ضد غزة.

وتابع : بعد مقتل مئات الفلسطينيين وقیام الصهاينة بمنع إخراج جثثهم إلى الخارج، تحولت منطقة مستشفى "الشفاء" في غزة إلى مقبرة جماعية.

ونشر"كنعاني"، صوراً لتدمير المستشفيات على يد الكيان الصهيوني، ولفت بان هذه المشاهد المصورة حول الوضع ما بعد انسحاب جنود الکیان الصهيوني من مستشفى كمال عدوان، تدل علی أن بعض الجرحى دفنوا أحياء داخل ساحة المستشفى بواسطة الجرافات، مؤكدا على ضرورة فتح تحقيق دولي بشان هذا الخبر .
رقم : 1103360
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