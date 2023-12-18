مسؤول عسکري : طائرة "ياسين" النفاثة الايرانية تدخل خط الإنتاج الواسع

العميد "خواج فرد"، قال ذلك اليوم الاثنين علی هامش مراسم تفقد القائد العام للجيش "اللواء السيد عبدالرحيم موسوي" برفقة قائد سلاح الجو "العميد حميد واحدي" من مراحل اختبار طائرة ياسين النفاثة؛ مبينا ان منظمة الصناعات الجوية الوطنية تداب على توظيف طاقات الشركات المعرفية في البلاد لاجل النهوض بمستوى الصناعات الجوية الوطنية وصولا إلى مكانة متميزة.



واوضح هذا القائد العسكري، أن "التقنيات المستخدمة في مجال تصنيع طائرة ياسين النفاثة، تعتمد على احتياجات قطاع الطيران في البلاد، واستطرد : إن طائرة ياسين النفاثة ستصل إلى الإنتاج الضخم مع استكمال مراحل الاختبارات القياسية النهائية لها.