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الاثنين 18 كانون الأول 2023 ساعة 18:33

موقف جديد من حماس بشأن اجراءات أنصارالله في البحر الاحمر

موقف جديد من حماس بشأن اجراءات أنصارالله في البحر الاحمر
ووجه نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، في تصريحات إعلامية، اليوم الأحد، التحية لأنصار الله الذين غيروا المعادلة.

وقال القيادي الحية : "أوجه التحية باسم شعبنا الفلسطيني لإخواننا أنصارالله في اليمن الذين غيروا المعادلة وقالوا لكل العالم إذا لم يتوقف العدوان على غزة، ولم تُغث غزة بالغذاء والدواء فلا طعام ولا سفن تصل إلى كيان العدو الصهيوني".

وأضاف: "هذا الموقف المقدر الذي له ما بعده، نقدره عاليا ونشكر إخواننا أنصار الله على هذا الموقف".

ودعا أبناء اليمن للاستمرار في موقفهم المشرف والضغط على هذا العالم الذي لا يعرف إلا لغة القوة، مؤكدا أنهم سيغيرون المشهد والواقع.

واكد أن على أمريكا والاحتلال إدراك أن الضغط على الشعب الفلسطيني سيولد مفاعيل كبيرة.

كما تقدم بالشكر للمقاومة في لبنان التي تُشغل العدو في جبهة الشمال، وللمقاومة العراقية على مواقفهم الداعمة للمقاومة الفلسطينية.

وأشار القيادي في حماس إلى أن بمقدور الدول العربية والإسلامية إجبار العدو الصهيوني على إدخال المساعدات لغزة.
رقم : 1103366
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