الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 18 كانون الأول 2023 ساعة 18:38

رسالة جديدة لصنعاء موجهة للسفن المتجهة إلى كافة موانئ العالم

رسالة جديدة لصنعاء موجهة للسفن المتجهة إلى كافة موانئ العالم
وقال البيان انه تم استهداف سفينتين لهما ارتباط بكيان الاحتلال الإسرائيلي بطائرتين بحريتين، موضحا: ان سفينتا "سوان اتلانتك" التي كانت تحمل النفط و"إم إس سي كلارا" التي كانت تحمل حاويات استهدفتا بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.

هذا هو نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: { فَقَـٰتِلُوۤا۟ أَئمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمۡ لَاۤ أَیۡمَـٰنَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ یَنتَهُونَ } صدق الله العظيم
انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا.

بعون الله تعالى نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة "سوان اتلانتك" محملة بالنفط والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين.

إن عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.

إن القوات المسلحة اليمنية تجدد طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً.

كما تجدد القوات المسلحة اليمنية أنها لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة.

إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء.

والله على ما نقول شهيد
صنعاء 5 جمادى الآخرة 1445 هجرية
الموافق للـ18 من ديسمبر 2023م
صادر عن القوات المسلحة اليمنية
رقم : 1103368
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المساعدات الإنسانية.. معبر وحيد ومشروط
المساعدات الإنسانية.. معبر وحيد ومشروط
عجز هيئة الإذاعة البريطانية أمام المقاومة اليمنية
عجز هيئة الإذاعة البريطانية أمام المقاومة اليمنية
18 كانون الأول 2023
كيف ساعدت ‘‘داعش‘‘ ‘‘إسرائيل‘‘؟
كيف ساعدت ‘‘داعش‘‘ ‘‘إسرائيل‘‘؟
18 كانون الأول 2023
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين
18 كانون الأول 2023
طرد السفيرة ‘‘الإسرائيلية‘‘ من لندن.. رغبة شعبية علام تدل؟
طرد السفيرة ‘‘الإسرائيلية‘‘ من لندن.. رغبة شعبية علام تدل؟
18 كانون الأول 2023
الشجاعية... كابوس الجنود ‘‘الإسرائيليين‘‘
الشجاعية... كابوس الجنود ‘‘الإسرائيليين‘‘
18 كانون الأول 2023
بريطانيا و ألمانيا.. وقطرة الحياء التي سقطت في غزة
بريطانيا و ألمانيا.. وقطرة الحياء التي سقطت في غزة
18 كانون الأول 2023
‘‘إذا لم يتحرك العالم سنتحرك‘‘..ما سر هذه العبارة التي تكررها ‘‘إسرائيل‘‘ هذه الأيام؟
‘‘إذا لم يتحرك العالم سنتحرك‘‘..ما سر هذه العبارة التي تكررها ‘‘إسرائيل‘‘ هذه الأيام؟
16 كانون الأول 2023
صحف غربية تكشف زيف الإعلام الصهيوني و داعميه.. والعالم لم يعد يصدق
صحف غربية تكشف زيف الإعلام الصهيوني و داعميه.. والعالم لم يعد يصدق
16 كانون الأول 2023
يديعوت أحرونوت: قتلى الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘ 5000 جندي منذ 7 أكتوبر
يديعوت أحرونوت: قتلى الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘ 5000 جندي منذ 7 أكتوبر
16 كانون الأول 2023
قاتل الاطفال ‘‘الإسرائيلي‘‘ أصبح مشهورا!
قاتل الاطفال ‘‘الإسرائيلي‘‘ أصبح مشهورا!
16 كانون الأول 2023
معسكر بحري من 40 دولة للتصدي للعمليات اليمنية في البحر الأحمر
معسكر بحري من 40 دولة للتصدي للعمليات اليمنية في البحر الأحمر
16 كانون الأول 2023
محكمة التفتيش المنهجية في أمريكا.. من يدعم غزة فهو ارهابي
محكمة التفتيش المنهجية في أمريكا.. من يدعم غزة فهو ارهابي
16 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المساعدات الإنسانية.. معبر وحيد ومشروط
عجز هيئة الإذاعة البريطانية أمام المقاومة اليمنية
كيف ساعدت ‘‘داعش‘‘ ‘‘إسرائيل‘‘؟
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين