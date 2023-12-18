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الاثنين 18 كانون الأول 2023 ساعة 19:56

مصر ترد على رسالة انصار الله اليمنية

مصر ترد على رسالة انصار الله اليمنية
وكان عضو المجلس السياسي الاعلى في صنعاء محمد علي الحوثي دعا في حسابه على منصة "إكس" الدول المشاطئة للبحر الاحمر لتوقيع اتفاق من شأنه أن يحفظ استقلال المنطقة.

ودعا الحوثي هذه الدول لتوقيع اتفاق لطرد كل قوة ليست من قوات هذه الدول حتى ينعم بالاستقلال التام بطرد الامريكيين والمحتلين مؤكدا جهوزية صنعاء للمشاركة في التوقيع على هذا الاتفاق.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع لصحيفة "الاهرام" المصرية، إن "حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة"، مشيرًا في تصريحات نقلتها "القاهرة الإخبارية" إلى إن مصر وهيئة قناة السويس "تتابع عن كثب لتداعيات تأثير التوترات الجارية في البحر الأحمر على حركة الملاحة" عبر البحر الاحمر.

واضاف: "قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر، حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين آسيا وأوروبا من ٩ أيام إلى أسبوعين".

يأتي هذا بعدما بعثت انصار الله، السبت، بخطاب إلى جميع الدول المطلة على البحر الاحمر وبصورة اكبر مصر، وجميع دول العالم المعتمدة على باب المندب وقناة السويس في استيراد وتصدير سلعها، اكدت فيها أنها لن تستهدف سوى السفن الاسرائيلية والمتجهة لموانئ الكيان الاسرائيلي وأنها لا تهدف لاغراقها بل ردعها.

وتواصل القوات المسلحة اليمنية هجماتها البحرية منذ استيلائها في 19 نوفمبر الماضي، على سفينة الشحن التجارية "ذا جلاكسي ليدر" المملوكة لرجل الاعمال الاسرائيلي ابراهام اونغر ارامي، بعد عبورها من قناة السويس واثناء مرورها في مياه البحر الاحمر باتجاه الهند، واقتيادها الى ميناء الصليف.

وتصاعدت الهجمات اليمنية لتتجاوز السبع سفن، أخرها الجمعة (15 ديسمبر) "استهداف سفينتي الحاويات (إم إس سي ألانيا - MSC Alanya ) و(إم إس سي بالاتيوم - MSC PALATIUM III ) اثناء توجههما الى فلسطين المحتلة بعد رفضهما الاستجابة للتحذيرات اليمنية، وهيئات دولية متخصصة.

ويترافق هذا مع مواصلة القوات اليمنية، تنفيذ هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، باتجاه الكيان الاسرائيلي، واخرها حسب تأكيد جيش الاحتلال، والمتحدث العسكري للقوات المسلحة اليمنية، هجوم عاشر السبت (16 ديسمبر) بدفعة صواريخ ومسيرات على ايلات (ام الرشراش) المحتلة جنوبي فلسطين.

تؤدي الهجمات اليمنية في باب المندب والبحر الاحمر باثار اقتصادية كبرى، اقليميا ودوليا، إذ "يتم شحن 8.8 مليون برميل نفط خام يوميا من دول الخليج الفارسي إلى أوروبا والولايات المتحدة والصين عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما يجعله واحدا من أهم نقاط التجارة العالمية" حسب تأكيد إدارة معلومات الطاقة الامريكية، وتحذيرات دول عدة.

وتسببت الهجمات اليمنية البحرية حتى الان، في اعلان شركات شحن بحري كبرى، ابرزها "ميرسك" الدنماركية و"هاباج لويد" الالمانية و(CMACGM) الفرنسية، ايقاف خط سير سفنها عبر باب المندب والبحر الاحمر، والاضطرار لتغيير مسار رحلاتها عبر طريق رأس الرجاء الصالح والدوران حول قارة افريقيا، ما يضاعف زمن الرحلة وتبعا نفقاتها.
رقم : 1103378
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