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الاثنين 18 كانون الأول 2023 ساعة 20:04

ارتفاع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 19.453

ارتفاع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 19.453
وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 19.453 شهيدا، و 52.286 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وشدد المتحدث باسم الوزارة، على أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد تصفية الوجود الصحي شمال غزة بتدمير المستشفيات واعتقال كوادرها وهذا يشكل حرمانا لنحو 800 ألف نسمة هناك، ومئات الالاف من الجرحى والحوامل والأطفال والمرضى المزمنين شمال غزة من أي خدمات صحية".

وأضاف: "الصمت الدولي على جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد مستشفيات شمال غزة وتدميرها واعتقال كوادرها بمثابة الضوء الأخضر لتنفيذ السيناريو الإجرامي في جنوب غزة وهذا ما يوضحه استهداف مجمع ناصر الطبي بخان يونس مرتين في أقل من 12 ساعة"، وأكد القدرة أن الوضع الصحي في مستشفيات جنوب غزة كارثي ومعقد نتيجة عدم توفر الإمكانيات السريرية والطبية والبشرية المناسبة لحجم أعداد ونوعية المصابين.
رقم : 1103380
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