الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 18 كانون الأول 2023 ساعة 20:06

إلى متى تستمر جرائم الابادة الجماعية في غزة؟

إلى متى تستمر جرائم الابادة الجماعية في غزة؟
وفي حصيلة للاجرام الصهيوني في مخيم جباليا شمال قطاع غزة كان معظم الضحايا من الاطفال وذلك بعد أن قام الاحتلال الصهيوني بقصف بناية سكنية فوق رؤوس ساكنيها ما تسبب بسقوط اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى اضافة الى العشرات تحت الانقاض يتعذر انتشالهم بسبب كثافة القصف.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة استشهد العشرات في غارات طالت المباني السكنية غربي المخيم فيما افادت مصادر محلية بسقوط شهداء وجرحى في قصف على دير البلح ومخيم البريج.

اما جنوبا فقد استهدف القصف الاسرائيلي منزلا في رفح كما تعرضت مدينة خانيونس لغارات عنيفة اصاب بعضها مبنى الولادة داخل مستشفى ناصر في بالمدينة ما تسبب بسقوط شهداء وجرحى وحالة هلع بين المرضى.

وفي السياق فقد حذرت وزارة الصحة في غزة من ان الاحتلال يسعى لتصفية القطاع الصحي وقالت ان استهداف مجمع ناصر الطبي جزء من السيناريو الذي بدأه جيشه بشمال غزة من مجمع الشفاء الذي يشهد حاليا اوضاعا كارثية إن مستشفى الشفاء في غزة الذي وصفته وزارة الصحة العالمية بحمام دم فيما جدد جيش الاحتلال قصفه ما تسبب بسقوط شهداء معظمهم من الأطفال.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 19.453 شهيداً و52.286 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، إنّ قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الماضية 16 مجزرة وجرائم إبادة جماعية في مناطق قطاع غزة كافة، وصولاً إلى قصف مجمّع ناصر الطبي، واستشهاد الطفلة دنيا أبو محسن وهي على سرير العلاج.

وأضاف أنه وصل للمستشفيات 151 شهيداً و 313 إصابة خلال الساعات الماضية، كان أبرزها المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جباليا، حيث لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وأكد القدرة أنه خلال 6 ساعات ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في مجمّع الشفاء الطبي أدت إلى استشهاد 26 نازحاً وعشرات الجرحى، ثم استهدفت سيارة مدنية أمام بوابة مجمّع الشفاء الطبي كانت تنقل أحد الجرحى، مما أدى إلى استشهاد اثنين، وبذلك يرتفع عدد الشهداء في أقلّ من ست ساعات إلى 28 شهيداً وإصابة العشرات.

وأشار إلى أنّ مئات الآلاف من الجرحى والحوامل والأطفال والمرضى المزمنين شمال غزة بلا خدمات صحية، لافتاً إلى أنّ الاحتلال يستمر في اعتقال 93 كادراً صحياً، على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة في ظروف غير إنسانية، ويتمّ الاستجواب تحت التعذيب والتجويع والبرد القارس.

واعتبر القدرة أنّ الصمت الدولي على جرائم قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد مستشفيات شمال غزة وتدميرها واعتقال كوادرها هو بمثابة ضوء أخضر لتنفيذ السيناريو الإجرامي في جنوب غزة، وهذا ما يوضحه استهداف مجمّع ناصر الطبي بخان يونس مرتين في أقل من 12 ساعة أمس.

هذا وشدّد على أنّ الوضع الصحي في مستشفيات جنوب غزة كارثي ومعقّد، نتيجة عدم توفّر الإمكانيات السريرية والطبية والبشرية المناسبة لحجم وأعداد ونوعية المصابين.

وبحسب ما تابع، أدى العدوان الاسرائيلي ضد المنظومة الصحية إلى استشهاد 310 كادراً صحياً وتدمير 102 سيارة إسعاف، مؤكداً أنّ الانتهاكات الإسرائيلية أدت إلى استهداف 138 مؤسسة صحية وإخراج 22 مستشفى و 52 مركزاً صحياً.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ ما يقارب الشهرين ونصف الشهر ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 52 ألفاً آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال.

هذا ويشهد قطاع غزة اوضاع كارثية جراء الحصار والقصف واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان الاحتلال يستخدم تجويع المدنيين سلاحا في قطاع غزة مما يشكل جريمة حرب، وقالت ان الجيش الإسرائيلي يتعمد منع إيصال المياه والغذاء والوقود ويعرقل المساعدات.
رقم : 1103381
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المساعدات الإنسانية.. معبر وحيد ومشروط
المساعدات الإنسانية.. معبر وحيد ومشروط
عجز هيئة الإذاعة البريطانية أمام المقاومة اليمنية
عجز هيئة الإذاعة البريطانية أمام المقاومة اليمنية
18 كانون الأول 2023
كيف ساعدت ‘‘داعش‘‘ ‘‘إسرائيل‘‘؟
كيف ساعدت ‘‘داعش‘‘ ‘‘إسرائيل‘‘؟
18 كانون الأول 2023
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين
18 كانون الأول 2023
طرد السفيرة ‘‘الإسرائيلية‘‘ من لندن.. رغبة شعبية علام تدل؟
طرد السفيرة ‘‘الإسرائيلية‘‘ من لندن.. رغبة شعبية علام تدل؟
18 كانون الأول 2023
الشجاعية... كابوس الجنود ‘‘الإسرائيليين‘‘
الشجاعية... كابوس الجنود ‘‘الإسرائيليين‘‘
18 كانون الأول 2023
بريطانيا و ألمانيا.. وقطرة الحياء التي سقطت في غزة
بريطانيا و ألمانيا.. وقطرة الحياء التي سقطت في غزة
18 كانون الأول 2023
‘‘إذا لم يتحرك العالم سنتحرك‘‘..ما سر هذه العبارة التي تكررها ‘‘إسرائيل‘‘ هذه الأيام؟
‘‘إذا لم يتحرك العالم سنتحرك‘‘..ما سر هذه العبارة التي تكررها ‘‘إسرائيل‘‘ هذه الأيام؟
16 كانون الأول 2023
صحف غربية تكشف زيف الإعلام الصهيوني و داعميه.. والعالم لم يعد يصدق
صحف غربية تكشف زيف الإعلام الصهيوني و داعميه.. والعالم لم يعد يصدق
16 كانون الأول 2023
يديعوت أحرونوت: قتلى الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘ 5000 جندي منذ 7 أكتوبر
يديعوت أحرونوت: قتلى الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘ 5000 جندي منذ 7 أكتوبر
16 كانون الأول 2023
قاتل الاطفال ‘‘الإسرائيلي‘‘ أصبح مشهورا!
قاتل الاطفال ‘‘الإسرائيلي‘‘ أصبح مشهورا!
16 كانون الأول 2023
معسكر بحري من 40 دولة للتصدي للعمليات اليمنية في البحر الأحمر
معسكر بحري من 40 دولة للتصدي للعمليات اليمنية في البحر الأحمر
16 كانون الأول 2023
محكمة التفتيش المنهجية في أمريكا.. من يدعم غزة فهو ارهابي
محكمة التفتيش المنهجية في أمريكا.. من يدعم غزة فهو ارهابي
16 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المساعدات الإنسانية.. معبر وحيد ومشروط
عجز هيئة الإذاعة البريطانية أمام المقاومة اليمنية
كيف ساعدت ‘‘داعش‘‘ ‘‘إسرائيل‘‘؟
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين