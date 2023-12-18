إلى متى تستمر جرائم الابادة الجماعية في غزة؟

وفي حصيلة للاجرام الصهيوني في مخيم جباليا شمال قطاع غزة كان معظم الضحايا من الاطفال وذلك بعد أن قام الاحتلال الصهيوني بقصف بناية سكنية فوق رؤوس ساكنيها ما تسبب بسقوط اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى اضافة الى العشرات تحت الانقاض يتعذر انتشالهم بسبب كثافة القصف.



وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة استشهد العشرات في غارات طالت المباني السكنية غربي المخيم فيما افادت مصادر محلية بسقوط شهداء وجرحى في قصف على دير البلح ومخيم البريج.



اما جنوبا فقد استهدف القصف الاسرائيلي منزلا في رفح كما تعرضت مدينة خانيونس لغارات عنيفة اصاب بعضها مبنى الولادة داخل مستشفى ناصر في بالمدينة ما تسبب بسقوط شهداء وجرحى وحالة هلع بين المرضى.



وفي السياق فقد حذرت وزارة الصحة في غزة من ان الاحتلال يسعى لتصفية القطاع الصحي وقالت ان استهداف مجمع ناصر الطبي جزء من السيناريو الذي بدأه جيشه بشمال غزة من مجمع الشفاء الذي يشهد حاليا اوضاعا كارثية إن مستشفى الشفاء في غزة الذي وصفته وزارة الصحة العالمية بحمام دم فيما جدد جيش الاحتلال قصفه ما تسبب بسقوط شهداء معظمهم من الأطفال.



أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 19.453 شهيداً و52.286 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، إنّ قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الماضية 16 مجزرة وجرائم إبادة جماعية في مناطق قطاع غزة كافة، وصولاً إلى قصف مجمّع ناصر الطبي، واستشهاد الطفلة دنيا أبو محسن وهي على سرير العلاج.



وأضاف أنه وصل للمستشفيات 151 شهيداً و 313 إصابة خلال الساعات الماضية، كان أبرزها المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جباليا، حيث لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.



وأكد القدرة أنه خلال 6 ساعات ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في مجمّع الشفاء الطبي أدت إلى استشهاد 26 نازحاً وعشرات الجرحى، ثم استهدفت سيارة مدنية أمام بوابة مجمّع الشفاء الطبي كانت تنقل أحد الجرحى، مما أدى إلى استشهاد اثنين، وبذلك يرتفع عدد الشهداء في أقلّ من ست ساعات إلى 28 شهيداً وإصابة العشرات.



وأشار إلى أنّ مئات الآلاف من الجرحى والحوامل والأطفال والمرضى المزمنين شمال غزة بلا خدمات صحية، لافتاً إلى أنّ الاحتلال يستمر في اعتقال 93 كادراً صحياً، على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة في ظروف غير إنسانية، ويتمّ الاستجواب تحت التعذيب والتجويع والبرد القارس.



واعتبر القدرة أنّ الصمت الدولي على جرائم قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد مستشفيات شمال غزة وتدميرها واعتقال كوادرها هو بمثابة ضوء أخضر لتنفيذ السيناريو الإجرامي في جنوب غزة، وهذا ما يوضحه استهداف مجمّع ناصر الطبي بخان يونس مرتين في أقل من 12 ساعة أمس.



هذا وشدّد على أنّ الوضع الصحي في مستشفيات جنوب غزة كارثي ومعقّد، نتيجة عدم توفّر الإمكانيات السريرية والطبية والبشرية المناسبة لحجم وأعداد ونوعية المصابين.



وبحسب ما تابع، أدى العدوان الاسرائيلي ضد المنظومة الصحية إلى استشهاد 310 كادراً صحياً وتدمير 102 سيارة إسعاف، مؤكداً أنّ الانتهاكات الإسرائيلية أدت إلى استهداف 138 مؤسسة صحية وإخراج 22 مستشفى و 52 مركزاً صحياً.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ ما يقارب الشهرين ونصف الشهر ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 52 ألفاً آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال.



هذا ويشهد قطاع غزة اوضاع كارثية جراء الحصار والقصف واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان الاحتلال يستخدم تجويع المدنيين سلاحا في قطاع غزة مما يشكل جريمة حرب، وقالت ان الجيش الإسرائيلي يتعمد منع إيصال المياه والغذاء والوقود ويعرقل المساعدات.