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الاثنين 18 كانون الأول 2023 ساعة 20:06

حزب الله تدك فخر الدفاعات الإسرائيلية!

حزب الله تدك فخر الدفاعات الإسرائيلية!
وأكدت المقاومة في البيان، أن العملية حققت إصابات دقيقة.

وكانت مصادر إعلامية لبنانية، أفادت في وقت سابق اليوم، بإطلاق صلية صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي في فلسطين المحتلة، بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الشمالية وفي مركز اليونيفيل عند أطراف بلدة الناقورة، وفي مستوطنة يعرا المقابلة لها.

وصباح اليوم، أعلنت المقاومة اللبنانية استهداف تجمعٍ لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الحمرا، على الحدود اللبنانية الفلسطينية،‎ ‎بالأسلحة المناسبة.

فيما أكدت قناة "12" الصهيونية سقوط عدة صواريخ أُطلقت من لبنان على"يعرا" بالجليل الغربي.

في موازاة ذلك، أشارت المصادر اللبنانية، إلى أن مدفعية العدو استهدفت أطراف بلدتي علما الشعب والظهيرة وعيترون وأطراف بلدة الناقورة، كما استهدف قصف مدفعي أطراف بلدتي يارون والجبين.

وكانت المقاومة اللبنانية، قد نفذت الأحد، عشر عملياتٍ استهدفت فيها عدة قواعد ومواقع وانتشار لجيش الاحتلال في القطاعين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأكدت المقاومة اللبنانية، في عدة بياناتٍ عسكرية نشرتها، أن استهداف المواقع الصهيونية يأتي دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة.

وتأتي عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان في سياق مواصلتها استهداف مواقع العدو الصهيوني على الحدود اللبنانية الفلسطينية، دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة، وردا على الاعتداءات الصهيونية على البلدات اللبنانية الجنوبية.
 
رقم : 1103382
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