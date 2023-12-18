القوات اليمنية تستهدف سفينتين لهما ارتباط بالكيان الإسرائيلي بطائرتين بحريتين

جديد تلك العمليات اعلان القوات المسلحة اليمنية استهداف ناقلة نفط "سوان لايك"، وسفينة الشحن "ام اس سي كلارا" بطائرتين مفخختين قبالة ميناء المخا اليمني على البحر الاحمر.



القوات اليمنية اوضحت في بيان ان العملية جاءت بعد رفض طاقمي السفينتين الاستجابة للنداءات البحرية. وجددت طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً. كما جددت القوات اليمنية التأكيد على استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى إدخال ما يحتاجه اهالي قطاع غزة من غذاء ودواء.



وكانت قد نفّذت القوات البحرية اليمنية، اليوم الإثنين، عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الإسرائيلي، وفق ما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع.



وقال سريع في بيانٍ إنّ السفينة الأولى محمّلة بالنفط واسمها "سوان أتلانتك"، والثانية سفينة "أم أس سي كلارا" وتحمل حاويات، وقد جرى استهدافهما بطائرتين بحريتين.



وأكّد أنّ عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.



وجدّدت القوات اليمنية طمأنتها لكلّ السفن المتجهة إلى الموانئ حول العالم كافة، عدا الموانئ الإسرائيلية، بأنّه لن يُصيبها أيّ ضرر، وأنّ عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً.



كما شدّد البيان على أنّ "القوات اليمنية لن تتردّد في استهداف أيّ سفينة تخالف ما ورد في بياناتنا السابقة"، مشيراً إلى أنّ القوات البحرية اليمنية مُستمرّة في منع السفن المُتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في بحر العرب والبحر الأحمر.



وجاءت عملية القوّات البحرية اليمنية انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض منذ 73 يوماً للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة، واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء الشعب اليمني وأبناء الأمة العربية.



وقبل ساعات، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنّها تلقّت تقريراً عن انفجار محتمل في محيط باب المندب قبالة ميناء "المخا" اليمني، وعلّقت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ "اليمنيين لا يتوقّفون"، وذلك بعد تقارير عن حادثة أمنية في منطقة باب المندب.



بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّه "لا يمكن الاستخفاف بالحوثيين لأنّهم تهديدٌ مهم".



واليوم، قالت وكالة "بلومبرغ" إنّ الجهود الأميركية لـ"مواجهة اليمنيين تصطدم بعقبة رئيسية بسبب الخلافات بين حلفاء واشنطن العرب"، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.



وعلّقت شركات عالمية رائدة على مستوى العالم عمليات الشحن عبر البحر الأحمر، وهي "ميرسك لاين" الدنماركية وشركة "أم أس سي - شحن البحر الأبيض المتوسط" السويسرية - الإيطالية، و"كوسكو" الصينية، وآخرها شركة "سي أم أيه - سي جي أم" الفرنسية.



ومساء يوم الجمعة الماضي، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ القوات المسلحة البحرية اليمنية نفّذت عمليتين ضد سفينتي حاويات في البحر الأحمر كانتا متجهتين إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفةً السفينتين بصاروخين بحريين.



ونفّذت القوّات المسلحة اليمنية عملياتٍ عدّة، بينها استهداف سفينة حاويات "ميرسيك جبرلاتر"، وسفينة تابعة للنرويج استهدفتها بصاروخٍ مباشر، إذ كانت تلك السفن متوجّهة نحو موانئ الاحتلال الإسرائيلي، واحتجزت سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، كما استهدفت جنوبيّ فلسطين المحتلّة (إيلات) بالصواريخ والمسيّرات، مؤكدةً أنها مستمرة حتّى وقف العدوان على غزّة.