الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 18 كانون الأول 2023 ساعة 22:05

الدفاع الإيرانية: وجود الدول الأجنبية يعقد الأوضاع الأمنية في المنطقة

الدفاع الإيرانية: وجود الدول الأجنبية يعقد الأوضاع الأمنية في المنطقة
وقال العميد فرحي خلال استقبال رئيس الجامعة الوطنية للدفاع الوطني العمانية أحمد بن سالم أن المراكز العلمية والأكاديمية تلعب دورا هاما في فهم وشرح الرواية الصحيحة للتطورات التي تشهدها المنطقة والعالم ونقلها على مستوى النخبة. وفي الوقت نفسه تفاعل المراكز العلمية والجامعات مع الوضع الأمني الحالي في المنطقة والعالم سوف تساعد كل منا على فهم التطورات بشكل صحيح.

وأكد العميد فرحي أن سلطنة عمان هي واحدة من أكثر الدول نفوذا في المنطقة، مضيفا ان وجود روابط ثقافية وتاريخية طويلة الأمد وتبادل ديني وثقافي عميق في ظل حكمة قادة البلدين يؤكد الإرادة السياسية والجهود التي يبذلها الزعيمان لتطوير العلاقات الثنائية.

واستعرض الموقع الجيوسياسي لإيران وعمان في المنطقة الاستراتيجية لغرب آسيا، وقال: مضيق هرمز وبحر عمان له أهمية حيوية ليس فقط بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان، بل أيضا للعالم أجمع، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة بالأمن البحري، وخاصة المرور عن طريق مضيق هرمز الذي يحتاجه العالم والدول الصناعية ونحن نعتبر أنفسنا ملتزمين بتوفير أمن هذا الممر المائي، لكننا في الوقت نفسه نعتقد وأكدنا مرات عديدة أن أمن المنطقة يجب أن تضمنه جميع دول المنطقة وتواجد دول من خارج المنطقة سوف يجعل الأوضاع الأمنية في المنطقة أكثر تعقيداً .

وأشار إلى سنوات الدفاع المقدس والحرب المفروضة على إيران، وقال: منذ بداية الثورة، فُرضت علينا مجموعة واسعة من العقوبات، حتى أن العديد من الدول التي كانت مستعدة لبيع معدات دفاعية لنا بسبب الخوف من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن أي دولة على استعداد لبيع الأسلحة ونقل التكنولوجيا. وفي مثل هذه الحالة، كان الحل الوحيد المتبقي هو الاستقلال والاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية وانتاج القوة للدفاع عن النفس.

وأضاف، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أمن واستقرار سلطنة عمان هو أمنها واستقرارها، وقال: التعاون العلمي الجامعي هو أحد مظاهر التعاون الذي سيكون له بالتأكيد آثار طويلة المدى.

وتابع، إن منطقة غرب آسيا كانت دائماً منطقة مهيأة لظهور الجماعات المتطرفة والإرهابية.

يمكن للتعاون العلمي والنخبوي أن يساعد في تطوير الخطابات السلمية وإيجاد أفكار جديدة للتعامل مع التطرف والإرهاب.
رقم : 1103428
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المساعدات الإنسانية.. معبر وحيد ومشروط
المساعدات الإنسانية.. معبر وحيد ومشروط
عجز هيئة الإذاعة البريطانية أمام المقاومة اليمنية
عجز هيئة الإذاعة البريطانية أمام المقاومة اليمنية
18 كانون الأول 2023
كيف ساعدت ‘‘داعش‘‘ ‘‘إسرائيل‘‘؟
كيف ساعدت ‘‘داعش‘‘ ‘‘إسرائيل‘‘؟
18 كانون الأول 2023
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين
18 كانون الأول 2023
طرد السفيرة ‘‘الإسرائيلية‘‘ من لندن.. رغبة شعبية علام تدل؟
طرد السفيرة ‘‘الإسرائيلية‘‘ من لندن.. رغبة شعبية علام تدل؟
18 كانون الأول 2023
الشجاعية... كابوس الجنود ‘‘الإسرائيليين‘‘
الشجاعية... كابوس الجنود ‘‘الإسرائيليين‘‘
18 كانون الأول 2023
بريطانيا و ألمانيا.. وقطرة الحياء التي سقطت في غزة
بريطانيا و ألمانيا.. وقطرة الحياء التي سقطت في غزة
18 كانون الأول 2023
‘‘إذا لم يتحرك العالم سنتحرك‘‘..ما سر هذه العبارة التي تكررها ‘‘إسرائيل‘‘ هذه الأيام؟
‘‘إذا لم يتحرك العالم سنتحرك‘‘..ما سر هذه العبارة التي تكررها ‘‘إسرائيل‘‘ هذه الأيام؟
16 كانون الأول 2023
صحف غربية تكشف زيف الإعلام الصهيوني و داعميه.. والعالم لم يعد يصدق
صحف غربية تكشف زيف الإعلام الصهيوني و داعميه.. والعالم لم يعد يصدق
16 كانون الأول 2023
يديعوت أحرونوت: قتلى الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘ 5000 جندي منذ 7 أكتوبر
يديعوت أحرونوت: قتلى الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘ 5000 جندي منذ 7 أكتوبر
16 كانون الأول 2023
قاتل الاطفال ‘‘الإسرائيلي‘‘ أصبح مشهورا!
قاتل الاطفال ‘‘الإسرائيلي‘‘ أصبح مشهورا!
16 كانون الأول 2023
معسكر بحري من 40 دولة للتصدي للعمليات اليمنية في البحر الأحمر
معسكر بحري من 40 دولة للتصدي للعمليات اليمنية في البحر الأحمر
16 كانون الأول 2023
محكمة التفتيش المنهجية في أمريكا.. من يدعم غزة فهو ارهابي
محكمة التفتيش المنهجية في أمريكا.. من يدعم غزة فهو ارهابي
16 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المساعدات الإنسانية.. معبر وحيد ومشروط
عجز هيئة الإذاعة البريطانية أمام المقاومة اليمنية
كيف ساعدت ‘‘داعش‘‘ ‘‘إسرائيل‘‘؟
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين