الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 18 كانون الأول 2023 ساعة 22:10

حماس ترد على المطالبين بمحاسبة المقاومة!

حماس ترد على المطالبين بمحاسبة المقاومة!
وقال حمدان في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين ردا على التصريحات الأخيرة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، التي طالب فيها بمحاسبة المقاومة: هناك من يتحدث عن محاسبة المقاومة وكأنها قد هزمت ونقول إن لكل حادث حديث بعد استكمال النصر.

واضاف حمدان ان التصريحات الأخيرة لمسؤولي فتح بشأن محاسبة المقاومة لا تعبر عن مسؤولية وطنية، معتبرا ان من يحدد المسؤوليات الوطنية الداخلية من أجل استكمال التحرير هو الشعب الفلسطيني.

وتابع : نقدر موقف الاخوان في اليمن الذي يرهن سلامة الملاحة البحرية بوقف العدوان على شعبنا.

واكد على أنه لا تفاوض على صفقة الأسرى حتى يتوقف العدوان الصهيوني على شعبنا بشكل كامل، معتبرا اننا منفتحون أمام أي مبادرة تهدف إلى وقف العدوان تصلنا من قطر ومصر وسنتعامل معها بما يتوافق مع صمود شعبنا ورؤية مقاومتنا.

واضاف : الاحتلال يحاصر ويدمر المدارس التي تؤوي النازحين في شمال وجنوب قطاع غزة وارتكب مجزرتين في جباليا اليوم استشهد خلالها 110 بينهم 50 طفلا.

واعتبر ان الخبرة الوحيدة التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل هي قتل النساء والأطفال، مؤكدا ان الاحتلال صّعد جرائمه ومجازره بدعم وغطاء وسلاح أميركي وإدارة بايدن شريكة في ذلك.

واشار الى ان الاحتلال دّمر خلال 73 يوماً كل مستشفيات قطاع غزة وأخرجها عن الخدمة وواصل قصفها واعتقال كوادرها الطبية واعتقل 4575 أسيرا في الضفة فيما راتقى 300 شهيد منذ السابع من أكتوبر، قائلا: انه يريد تحويل غزة لمكان غير صالح للعيش لتسهيل تهجير أهلها ولكن نقول له ولمن يدعمه خسئتم.

واكد حمدان: ان شعبنا سيبقى في أرضه لأنه صاحب الأرض والحق ووهم التهجير مستمد من ثقافة المجتمع اللقيط الذي بناه الاحتلال، لافتا اننا نراقب هجرة الاحتلال العكسية من إيلات إلى العقبة وعبر مطاراتها.

ودعا الأمم المتحدة وأمينها العام إلى تحمل مسؤوليتهما ومنعها من تعطيل قرارات مجلس الأمن وممارسة الضغوط لوقف العدوان وجرائم الحرب التي ترتكب ضد شعبنا، مطالبا الدعوة لقادة وزعماء أمتنا الاسلامية إلى التوجه إلى قطاع غزة بوفود رسمية وشعبية لإنقاذ حياة أكثر من مليون فلسطيني.

واضاف: نشر الاحتلال صوراً لاكتشاف نفق للقسام جاء متأخراً حيث تم تنفيذ المهمة التي أردناها عبره بنجاح، معتبرا استمرار الإدارة الأميركية في تحميل حركة حماس مسؤولية خرق التهدئة واستئناف العدوان يأتي في سياق تبني الرواية الصهيونية.

واكد ان المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها القسام تكبد المحتل الخسائر وتستهدفه من مسافة صفر، معتبرا مكاسب المقاومة هي التي أفشلت مخططات المحتل لتهجير شعبنا وستفشل أهداف عدوانه والمقاومة مستمرة ما دام الاحتلال جاسم على أرضنا.
رقم : 1103429
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المساعدات الإنسانية.. معبر وحيد ومشروط
المساعدات الإنسانية.. معبر وحيد ومشروط
عجز هيئة الإذاعة البريطانية أمام المقاومة اليمنية
عجز هيئة الإذاعة البريطانية أمام المقاومة اليمنية
18 كانون الأول 2023
كيف ساعدت ‘‘داعش‘‘ ‘‘إسرائيل‘‘؟
كيف ساعدت ‘‘داعش‘‘ ‘‘إسرائيل‘‘؟
18 كانون الأول 2023
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين
18 كانون الأول 2023
طرد السفيرة ‘‘الإسرائيلية‘‘ من لندن.. رغبة شعبية علام تدل؟
طرد السفيرة ‘‘الإسرائيلية‘‘ من لندن.. رغبة شعبية علام تدل؟
18 كانون الأول 2023
الشجاعية... كابوس الجنود ‘‘الإسرائيليين‘‘
الشجاعية... كابوس الجنود ‘‘الإسرائيليين‘‘
18 كانون الأول 2023
بريطانيا و ألمانيا.. وقطرة الحياء التي سقطت في غزة
بريطانيا و ألمانيا.. وقطرة الحياء التي سقطت في غزة
18 كانون الأول 2023
‘‘إذا لم يتحرك العالم سنتحرك‘‘..ما سر هذه العبارة التي تكررها ‘‘إسرائيل‘‘ هذه الأيام؟
‘‘إذا لم يتحرك العالم سنتحرك‘‘..ما سر هذه العبارة التي تكررها ‘‘إسرائيل‘‘ هذه الأيام؟
16 كانون الأول 2023
صحف غربية تكشف زيف الإعلام الصهيوني و داعميه.. والعالم لم يعد يصدق
صحف غربية تكشف زيف الإعلام الصهيوني و داعميه.. والعالم لم يعد يصدق
16 كانون الأول 2023
يديعوت أحرونوت: قتلى الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘ 5000 جندي منذ 7 أكتوبر
يديعوت أحرونوت: قتلى الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘ 5000 جندي منذ 7 أكتوبر
16 كانون الأول 2023
قاتل الاطفال ‘‘الإسرائيلي‘‘ أصبح مشهورا!
قاتل الاطفال ‘‘الإسرائيلي‘‘ أصبح مشهورا!
16 كانون الأول 2023
معسكر بحري من 40 دولة للتصدي للعمليات اليمنية في البحر الأحمر
معسكر بحري من 40 دولة للتصدي للعمليات اليمنية في البحر الأحمر
16 كانون الأول 2023
محكمة التفتيش المنهجية في أمريكا.. من يدعم غزة فهو ارهابي
محكمة التفتيش المنهجية في أمريكا.. من يدعم غزة فهو ارهابي
16 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المساعدات الإنسانية.. معبر وحيد ومشروط
عجز هيئة الإذاعة البريطانية أمام المقاومة اليمنية
كيف ساعدت ‘‘داعش‘‘ ‘‘إسرائيل‘‘؟
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين