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الثلاثاء 19 كانون الأول 2023 ساعة 08:18

قيادي بحرس الثورة: طوفان الأقصى هي بداية لاحداث كبرى في العالم!

قيادي بحرس الثورة: طوفان الأقصى هي بداية لاحداث كبرى في العالم!
العميد حاجي زادة قال في كلمة القاها في مراسم تخليد ذكرى شهداء مدينة آشتيان (في محافظة مركزي الواقعة وسط ايران) يوم الاثنين، ان عملية طوفان الاقصى احدثت انهيارا في الكيان الصهيوني، ومنذ اليوم الرابع للعملية استلم الاميركيون القيادة الميدانية هناك وحتى الان، وهم وضعوا الفيتو على قرار الامم المتحدة ولا يسمحون بانهاء الحرب، فاميركا تقف خلف كل هذه الجرائم ولا يمكنهم النأي بأنفسهم وان هذه الجريمة ستودي بهم ايضا.

وفيما شدد بأن حرب غزة كشفت الكثير من الحقائق وعرّت عمق الجرائم الاميركية والصهيونية أمام العالم أجمع، أكد بأن العالم برمته يشاهد بأن الكيان الصهيوني الذي هزم 3 جيوش عربية في عام 1967، يقف عاجزا لمدة 70 يوما امام فصيل فلسطيني فدائي اسمه حماس.

واضاف: من هنا يمكن معرفة قوة محور المقاومة، فالصهاينة الذين كانوا يقولون في يوم ما بأن عليهم ان يحتلوا ما بين النيل والفرات، وكانوا يقولون بأنهم سيهاجمون النووي الايراني، أصبحوا اليوم في مواجهتهم مع فصيل فدائي يقولون بأن حربهم اصبحت حربا مصيرية بالنسبة لهم وهذا يعني بأن مصيرهم بات مهددا.

وتابع العميد حاجي زادة ان "عملية طوفان الاقصى هي بداية لأحداث كبرى في العالم والمنطقة، وهذه الهزيمة ليست هزيمة للكيان الصهيوني فقط بل هزيمة لاميركا، فاميركا اصبحت مدركة بأن قوة المسلمين ومحور المقاومة هي اكبر من تستطيع اسقاط حاكم واحتلال منطقة عبر استقدام الاساطيل والسفن الحربية، ولقد ولى ذلك الزمن، وانهم لا يستطيعون الاستمرار في بقائهم باتباع هذا الاسلوب واذا استمروا به فاننا سنشاهد حتما انهيار اميركا بنفسها، فانهم لم يعودوا قادرين على حماية زمرة صهيونية باستخدام اموال مؤدي الضرائب الاميركيين، واصطناع داعش وشن الحروب في العراق وافغانستان، فعليهم اما ان يعيدوا النظر، أو سيواجهون مشاكل أكبر.

واضاف قائد القوات الجوفضائية لحرس الثورة ان ايران لم تعد كما كانت قبل 40 او 30 عاما او حتى قبل 5 اعوام، " بل نحن اليوم قوة عالمية وليس قوة اقليمية فقط ".
مصدر : وكالات
رقم : 1103503
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