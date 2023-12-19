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الثلاثاء 19 كانون الأول 2023 ساعة 08:27

غريفيث: ثمة حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة بحرب غزة

غريفيث: ثمة حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة بحرب غزة
وأضاف غريفيث، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "لا مؤشرات على أن الهجوم الإسرائيلي بجنوب قطاع غزة أكثر دقة منه في الشمال، وهذا مخيب للآمال".

وتابع قائلا: "لقد وعدونا (الجانب الإسرائيلي) بهذا (تجنب قصف المدنيين)، وحقيقة الأمر أننا لم نشاهد ذلك مطلقاً في الجنوب، بل على العكس من ذلك، فقد شهدنا تنامي القصف".

وشدد غريفيث، على أن "الإفلات من العقاب سائد بقوة في حرب غزة، وقد تكون هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة"، مؤكدا أن "عدد وفيات الأمراض في غزة أضعاف العدد الناجم عن القصف".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة وعدوانا على غزة، خلّفت نحو 19 ألف شهيد و51 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
مصدر : وكالات
رقم : 1103508
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