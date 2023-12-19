جيش الاحتلال يرصد إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه هضبة الجولان

وأضاف الجيش في بيان: "ردا على ذلك، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مصادر النيران في سوريا، كما قصفت دبابات الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا تابعا للجيش السوري".



وأشار البيان إلى أنه تم في وقت سابق من اليوم تحديد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه منطقة كريات شمونة.



هذا وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن أحد الصواريخ التي تم إطلاقها في رشقة صاروخية من جنوب لبنان، سقط في ساحة منزل داخل مستوطنة "كريات شمونة".



وسبق أن أعلن الإعلام الحربي التابع لحزب الله عن عدد العمليات العسكرية التي نفذتها عناصر المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي وتجمعات قواته منذ "بداية العدوان على ‎غزة" حتى تاريخ 14 من شهر ديسمبر الجاري و"بلغت 509 عمليات استهدفت 58 موقعا وثكنة عسكرية معادية".