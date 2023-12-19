الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 19 كانون الأول 2023 ساعة 08:33

جيش الاحتلال يرصد إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه هضبة الجولان

جيش الاحتلال يرصد إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه هضبة الجولان
وأضاف الجيش في بيان: "ردا على ذلك، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مصادر النيران في سوريا، كما قصفت دبابات الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا تابعا للجيش السوري".

وأشار البيان إلى أنه تم في وقت سابق من اليوم تحديد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه منطقة كريات شمونة.

هذا وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن أحد الصواريخ التي تم إطلاقها في رشقة صاروخية من جنوب لبنان، سقط في ساحة منزل داخل مستوطنة "كريات شمونة".

وسبق أن أعلن الإعلام الحربي التابع لحزب الله عن عدد العمليات العسكرية التي نفذتها عناصر المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي وتجمعات قواته منذ "بداية العدوان على ‎غزة" حتى تاريخ 14 من شهر ديسمبر الجاري و"بلغت 509 عمليات استهدفت 58 موقعا وثكنة عسكرية معادية".
مصدر : وكالات
رقم : 1103511
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حماس والموقف الصلب تجاه الأسرى
حماس والموقف الصلب تجاه الأسرى
التكتيكات النفسية للکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في حرب غزة
التكتيكات النفسية للکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في حرب غزة
19 كانون الأول 2023
نظرة على بنية السلطة السياسية في دولة الكويت
نظرة على بنية السلطة السياسية في دولة الكويت
19 كانون الأول 2023
‘‘إسرائيل‘‘ هي الآمر في معبر رفح.. ما صحة ذلك؟
‘‘إسرائيل‘‘ هي الآمر في معبر رفح.. ما صحة ذلك؟
19 كانون الأول 2023
الحرب في غزة هي الساحة العسكرية لاختبار قوة "أنصار الله"
الحرب في غزة هي الساحة العسكرية لاختبار قوة "أنصار الله"
19 كانون الأول 2023
المساعدات الإنسانية.. معبر وحيد ومشروط
المساعدات الإنسانية.. معبر وحيد ومشروط
18 كانون الأول 2023
عجز هيئة الإذاعة البريطانية أمام المقاومة اليمنية
عجز هيئة الإذاعة البريطانية أمام المقاومة اليمنية
18 كانون الأول 2023
كيف ساعدت ‘‘داعش‘‘ ‘‘إسرائيل‘‘؟
كيف ساعدت ‘‘داعش‘‘ ‘‘إسرائيل‘‘؟
18 كانون الأول 2023
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين
18 كانون الأول 2023
طرد السفيرة ‘‘الإسرائيلية‘‘ من لندن.. رغبة شعبية علام تدل؟
طرد السفيرة ‘‘الإسرائيلية‘‘ من لندن.. رغبة شعبية علام تدل؟
18 كانون الأول 2023
الشجاعية... كابوس الجنود ‘‘الإسرائيليين‘‘
الشجاعية... كابوس الجنود ‘‘الإسرائيليين‘‘
18 كانون الأول 2023
بريطانيا و ألمانيا.. وقطرة الحياء التي سقطت في غزة
بريطانيا و ألمانيا.. وقطرة الحياء التي سقطت في غزة
18 كانون الأول 2023
‘‘إذا لم يتحرك العالم سنتحرك‘‘..ما سر هذه العبارة التي تكررها ‘‘إسرائيل‘‘ هذه الأيام؟
‘‘إذا لم يتحرك العالم سنتحرك‘‘..ما سر هذه العبارة التي تكررها ‘‘إسرائيل‘‘ هذه الأيام؟
16 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حماس والموقف الصلب تجاه الأسرى
التكتيكات النفسية للکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في حرب غزة
نظرة على بنية السلطة السياسية في دولة الكويت
‘‘إسرائيل‘‘ هي الآمر في معبر رفح.. ما صحة ذلك؟