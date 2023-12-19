وقال الحوثي ان ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية قائم على التعامل بالمثل مع الكيان الصهيوني لإرغامه على إدخال الغذاء والدواء وايقاف العدوان، وهجماته الإرهابية المتهورة التي تدعمها أمريكا .



وخاطب الحوثي وزير الدفاع الامريكي لويد استن رداً على تصريحاته بشأن عمل أمريكا لإنشاء تحالف دولي لمواجهة القوات المسلحة اليمنية وحماية السفن الاسرائيلية بالقول : نقول لوزير الدفاع الامريكي وللإدارة الامريكية من لا يحمل الإنسانية فلا يحق له محاضرة الآخرين عنها، وما زيارتك إلى الاراضي المحتلة الفلسطينية الا زيارة شيطان يدعم مردة اسرائيليون مجرمون لاستمرار القتل والحصار .



الحوثي يرد على تصريحات امريكا بشأن انشاء تحالف دولي ضد اليمن



أمريكا تسعى لبناء جدار دولي يحمي اسرائيل في البحر



من جانبه قال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبدالسلام ان أمريكا تسعى لبناء جدار دولي يحمي "اسرائيل" في البحر الاحمر بعد سقوط جدرانها الاسمنتية أمام طوفان الاقصى .



وجدد عبدالسلام التأكيد في حسابه على منصة " إكس" على ان الممرات الملاحية في البحر الأحمر والبحر العربي في أمان ولا خطر على سفن أي دولة باستثناء السفن التابعة لكيان العدو أو تلك المتوجهة إلى موانئه وذلك ربطا بعدوانه الغاشم وحصاره الظالم لقطاع غزة .



واكد ان التخويف بغير ذلك دعاية أمريكية مغرضة ومجافية للواقع تسعى إلى بناء جدار دولي يحمي "إسرائيل" في البحر بعد سقوط جدرانها الاسمنتية أمام طوفان الأقصى .