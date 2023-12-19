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الثلاثاء 19 كانون الأول 2023 ساعة 10:31

بلد عربي يستقبل دفعة ثانية من الجرحى الفلسطينيين

بلد عربي يستقبل دفعة ثانية من الجرحى الفلسطينيين
وأرسلت تونس طائرة محملة بمساعدات طبية وغذائية للفلسطينيين بقطاع غزة وإستقبلت في رحلة العودة ناقلة 52 من الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم بالإضافة الى مواطنة تونسية من بين الجرحى.

وقال وزير الصحة علي مرابط إنه سيجري ايواء الجرحى في مستشفيات عمومية بالعاصمة وصفاقس وسوسة ونابل ومصحات خاصة لتلقي العلاج.

وكانت تونس استقبلت دفعة اولى تضم 39 من الجرحى الفلسطينيين وذويهم في الرابع من الشهر الجاري.

وقال مرابط إنه يجري التنسيق مع السلطات المصرية لاستقبال أعداد اخرى من المصابين.

ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 74 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.
مصدر : وكالات
رقم : 1103533
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