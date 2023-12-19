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الثلاثاء 19 كانون الأول 2023 ساعة 12:39

قاليباف: أسطورة الكيان الذي لا يقهر اصبحت من التاريخ

قاليباف: أسطورة الكيان الذي لا يقهر اصبحت من التاريخ
وأضاف قاليباف خلال اجتماع مجلس الشورى اليوم الثلاثاء: إننا ندين الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بقتل أطفال اهل غزة العزل. إن جبهة الغرب وعلى رأسها اميركا ما زالت تدعم هذه الجرائم بكل إمكانياتها الإعلامية والمالية والعسكرية والدبلوماسية، وقد اثبتت تجربة هذه الأيام أن أسطورة الكيان الصهيوني الذي لا يقهر أصبحت من التاريخ.

وخاطب اميركا والغرب قائلا: كل دعمكم لن يتمكن من إنقاذ هذا الكيان من المستنقع الذي وقع فيه. وأؤكد أن استمرار هذا السلوك المناهض للإنسانية سيجلب لكم فضيحة عالمية، وستفقدون سمعتكم حتى لدى شعوبكم.

وقال: أذكّر حكام ورؤساء الدول الإسلامية والعربية بأنكم أمام اختبار تاريخي تجاه الشعوب الإسلامية ويجب عليكم القيام بواجبكم الديني والإنساني والوطني بأفعال عملية دون شعارات جوفاء. للاسف يجب أن اقول انكم لم تخرجوا مرفوعي الراس من هذا الاختبار حتى الآن، وآمل أن تعوضوا عما سبق بإجراءات فعالة في الأيام القادمة.

واشار الى الجريمة الإرهابية المتمثلة في الهجوم على مقر شرطة مدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران واستشهاد وإصابة عدد من كوادر الشرطة الغيارى، واضاف: يتوجب على القوات الأمنية وانفاذ القانون الكشف بشكل عاجل وجدي عن مرتكبي هذا الحادث الاجرامي ومعاقبتهم ومن الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز المراكز الحدودية بالمعدات ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.
مصدر : وكالات
رقم : 1103565
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