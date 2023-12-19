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الثلاثاء 19 كانون الأول 2023 ساعة 12:41

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين المحتلين لارض فلسطين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
مصدر : وكالات
رقم : 1103566
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