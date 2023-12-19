عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين المحتلين لارض فلسطين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.



كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.