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الثلاثاء 19 كانون الأول 2023 ساعة 15:00
مدفعية الاحتلال تقصف قرى وبلدات في جنوب لبنان
وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أطلقت مدفعية الاحتلال عدداً من القذائف على أطراف بلدتي بليدا وميس الجبل، كما قصفت بلدات حولا، الخيام وكفركلا.
كما حلّقت المسيّرات الإسرائيلية بكثافة في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة شرقي لبنان.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1103578
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