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الثلاثاء 19 كانون الأول 2023 ساعة 15:07

أمريكا تكشف عن شرطين لإنهاء العدوان الصهيوني على غزة

أمريكا تكشف عن شرطين لإنهاء العدوان الصهيوني على غزة
وادعى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية خلال مؤتمر صحفي ماثيو ميلر، بأنه يمكن لحركة حماس "إنهاء الحرب من خلال استسلام قادتها وإطلاق سراح الرهائن" حسب تعبيره.

كما ادعى أن الولايات المتحدة لم تشهد أي دليل يثبت استهداف "إسرائيل" عمدًا للصحفيين حسب زعمه.

واعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 97 منذ بدء الحرب الوحشية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد المكتب في بيان بارتفاع حصيلة الشهداء عقب استشهاد الصحفي عادل زعرب جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلته بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وكان المكتب الإعلامي في غزة اتهم في وقت سابق الاحتلال بتعمد قتل الصحفيين بهدف تغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة طمس الحقيقة وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي.

وقبل أيام، وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية قطاع غزة بمقبرة الصحفيين، حيث تتعمد إسرائيل خنق عمل الصحفيين وقتلهم، وممارسة مختلف الطرق لإعاقتهم في الميدان، فضلا عن التهجير والحصار ومنع الصحفيين الأجانب من الدخول إلى غزة وقطع الإنترنت ورسائل التهديدات التي تصلهم.

ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 74 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.
رقم : 1103580
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