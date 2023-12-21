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الخميس 21 كانون الأول 2023 ساعة 15:13

أميرعبداللهيان: امريكا تتحمل المسؤولية الدولية عن مجازر "اسرائيل"

أميرعبداللهيان: امريكا تتحمل المسؤولية الدولية عن مجازر "اسرائيل"
جاء ذلك في مكالمة هاتفية جرت بين امير عبد اللهيان، ونظيره العماني بدر البوسعيدي، تم خلالها استعراض احدث مستجدات فلسطين والعلاقات الثنائية.

واشار الوزيران الى اللقاءات والاتصالات المنتظمة بين مسؤولي البلدين على مختلف المستويات، وقيما بالايجابية الاتفاقات المنجزة بين الرئيس الايراني وسلطان عمان ووضعها موضع التنفيذ.

اما وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي فقد دعا في المكالمة الهاتفية الى توسيع العلاقات الاخوية بين البلدين مشددا على ضرورة وقف النار المستدام وارسال المساعدات الانسانية على نطاق واسع واتخاذ اجراءات مؤثرة من قبل الاسرة الدولية في هذا الخصوص.
رقم : 1103912
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