السلطات البحرينية تعتقل المُعارض إبراهيم شريف

وقد أكد رئيس منظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" جواد فيروز أن: "اعتقال شريف جاء بسبب دفاعه عن فلسطين ومناهضته للتطبيع واستنكاره لمشاركة الحكومة في التحالف ضد اليمن"‬.



بدوره، أشار القيادي، في جمعية وعد، يوسف الخاجة أن: "شريف استدعي إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث جرى توقيفه لعرضه على النيابة العامة يوم غد، أي اليوم". وذكر الخاجة أن: "الاستدعاء والتوقيف جاء بسبب رأيه من مشاركة حكومة البحرين في التحالف البحري بقيادة أمريكا".



وكان شريف قد عبّر، في منشور له على منصة "إكس"، أن الحكومة صادرت قرارنا ودخلت حلفًا عدوانيًا لفك الحصار البحري عن الكيان الذي يرتكب مجازر يومية ويحاصر ويجوّع شعبنا في غزة وفلسطين. ‏وأضاف: "لكنّ أحدًا لا يستطيع أن يصادر ضمائرنا وانتماءنا العربي والإسلامي والإنساني، وحقنا في الدفاع عن أشقائنا المظلومين في فلسطين".