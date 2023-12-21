وتواصل قوات الاحتلال محاصرة مبنى تابع للهلال الأحمر في جباليا بداخله مسعفون وجرحى. وفي الجنوب، قصفت الزوارق الإسرائيلية بشكل مكثف شواطئ رفح وخانيونس.



واستشهد اربعة فلسطينيين جراء قصف معبر كرم ابو سالم، وذلك بعد استهداف قرب معبر رفح أسفر عن سقوط جرحى. فيما أمرت سلطات الاحتلال باخلاء منطقة واسعة في خانيونس. ليصل عدد ضحايا العدوان أكثر من 26 ألف شهيد ومفقود، ونحو 53 ألف جريح.



وأفاد المركز الفلسطيني للاعلام أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها – اليوم الخميس- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع.



وشنت طائرات الاحتلال غارات على منطقة الزنة وعبسان الجديدة شرقي خان يونس.



ونفذت طائرات الاحتلال عدة غارات على منطقة معن شرقي خان يونس.



فيما تواصل المقاومة الفلسطينية تدك الاراضي المحتلة برشقة صواريخ ردا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



هنا يمكن متابعة آخر الأحداث في غزة والأراضي المحتلة:

-مصادر فلسطينية: في الساعات الماضية دوت صافرات الإنذار في تل أبيب وضواحيها وأسدود وعسقلان.. 30 صاروخًا على الأقل أُطلقت على تل أبيب



-وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش "الإسرائيلي" أعلن عن رصد عدد من المسيّرات الإنتحارية في الجليل الأعلى ما أدى إلى تفعيل الدفاعات الجوية دون أن يؤكد أنه تم إسقاطها



-هآرتس: إصابة 5 إسرائيليين؛ جراء سقوط صواريخ مضادة للدروع على الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة



-سرايا القدس: قصفنا موقع "ميجن" العسكري برشقة صاروخية مركزة#شاهد.. قنص ضابط صهيوني ببندقية "الغول" القسامية شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة طوفان الأقصى



- قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف عدة بلدات في جنوب لبنان



- صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة بالجليل الأعلى والاشتباه بتسلل مسيرة من الأراضي اللبنانية



- الاحتلال يغلق مداخل مستوطنة المطلة على الحدود مع لبنان ويمنع الوصول له



- سرايا القدس: قصف مجاهدونا تحشداً لجنود الاحتلال في محيط الإدارة المدنية شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون



- الهلال الأحمر الفلسطيني: 800 ألف فلسطيني في المناطق الشمالية لقطاع غزة محرومون من الخدمات الطبية



- غارة جوية مصحوبة بقصف مدفعي تستهدف حي الشجاعية شرق غزة



- الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تتجه نحو معبر رفح بعد وصول نداءات حول جرحى وإصابات جراء قصف قرب المعبر



- المقاومة تستهدف موقع رأس الناقورة البحري شمال فلسطين المحتلة



- المتحدث باسم وزارة الصحة، د.اشرف القدرة: مئات الجرحى يفارقون الحياة نتيجة عدم توفر الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي وخروج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة



- مصدر طبي: استشهاد 3 جرحى بسبب نقص الإمدادات الطبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة



- صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة نير عوز وميجان بغلاف غزة



وشنت طائرات الاحتلال فجر اليوم غارات مكثفة على جباليا شمال قطاع غزة، وسط اشتباكات ضارية شرق معسكر جباليا ومنطقة تل الزعتر.



وقال الصحفي أنس الشريف، من شمال غزة: إن الليلة الماضية وحتى صباح اليوم كانت الأشد عنفا من حيث القصف الإسرائيلي الذي لم يتوقف على جباليا البلد ومعسكر جباليا، مشيرا إلى أ نالاحتلال منع التحرك بين جباليا البلد والمعسكر بإطلاق النار على من يتحرك.



وأكد أن الاحتلال دمر العديد من المنازل والشوارع وهناك شهداء وجرحى، مشيرًا إلى وجود اشتباكات شديدة مع المقاومة في عدة محاور.



وتواصب قوات الاحتلال الإسرائيلي قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لليوم الثاني على تواليا.



وتواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني محاصرة مبنى للهلال الأحمر في جباليا بداخله مسعفون وجرحى.



وفي بيان لها، قالت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: تلقينا معلومات عن قتل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزلا بشكل فوري أمام أسرهم بحي الرمال في غزة وعلى السلطات الإسرائيلية أن تبدأ تحقيقا شاملا ومستقلا في هذه الوقائع وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.



- قصف مدفعي عنيف على المناطق الشمالية من قطاع غزة



- مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال



- اشتباكات عنيفة وحرائق جراء غارات صهيونية على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة



- الهلال الأحمر: 800 ألف فلسطيني في المناطق الشمالية لقطاع غزة محرومون من الخدمات الطبية



- اشتباكات مستمرة بين المقاومة وقوات الاحتلال في منطقة تل الزعتر وشرق مخيم جباليا شمال القطاع



- 55 شهيدا في غارات إسرائيلية على منازل المواطنين في خانيونس خلال الساعات الـ24 الماضية



- زوارق الاحتلال تقصف بشكل مكثف شواطئ رفح وخانيونس جنوبي قطاع غزة



* الاحتلال يعترف بقتل الأسير ثائر أبو عصب بالضرب حتى الموت

اعترفت سلطات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الخميس، بتعرض الأسير ثائر سميح أبو عصب لعملية قتل تحت التعذيب في سجن النقب الصحراوي بعد شهر من استشهاده.



ونشرت القناة 12 تحت بند “سمح بالنشر” نبأ “توقيف” 19 من حراس سجن النقب للاشتباه فيهم بضرب الأسير أبو عصب حتى الموت بتاريخ 18/11/2023.



يذكر أن الأسير أبو عصب (38 عاما) من محافظة قلقيلية، اعتقل عام 2005، وحكم بالسّجن لمدة 25 عامًا، وهو الشهيد السادس الذي يغتاله الاحتلال في سجونه، بعد السابع من أكتوبر.



وفي تعقيب له على الكشف عن جريمة اغتيال الأسير أبو عصب، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير: “لن أجري محاكمة لحراس سجن النقب، ولا بد من إجراء تحقيق معمق قبل تحديد مصيرهم”، وفق زعمه.



وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، قد اتهما في حينه الاحتلال باغتيال الأسير أبو عصب، وأكدتا في بيان مشترك “أن الاحتلال ينفذ عمليات اغتيال ممنهجة بحقّ أسرانا، وعن سبق إصرار”.



وسبق أن كشف الأسير المحرر عمر العطشان، الذي أفرج عنه من سجن النقب ضمن الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، أن الأسير أبو عصب تعرض لضرب متواصل حتى ارتقى شهيدا.



وأكد العطشان أن الاعتداء على أبو عصب جاء لسبب بسيط، وقال: “قتلوه مشان سأل سؤال.. سأل هل يوجد هدنة، فأجابه السجان: لا .. وفي الليلة نفسها دخلوا عليه وضربوه حتى قتلوه”.



وأوضح أن الأسير أبو عصب استشهد في القسم الذي كان يتواجد فيه، قائلا: “نادينا عليهم (السجانين) وطلبنا منهم إحضار طبيب بشكل عاجل، لكنه لم يأت إلا بعد ساعة ونصف”.



وأضاف أن أبو عصب استشهد وهو على الأرض، مبينا أن السجانين تعاملوا مع الحدث ببرودة أعصاب.



* التوغلات

وتواصل قوات الاحتلال توغلاتها في عدة محاور بقطاع غزة، وسط اشتباكات ضارية تشهدها تلك المناطق.



وتنفذ قوات الاحتلال جرائم مروعة داخل مناطق التوغل، تشمل مداهمة منازل ومنشآت ونهبها وتدميرها، وحصار آلاف المواطنين في منازلهم وحرمانهم من التزود بالطعام أو الماء أو الخدمات الصحية، وهناك إصابات وشهداء في المنازل والشوارع ولا تستطيع الطواقم الطبية انتشالهم، كما أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال عشوائية ضد المواطنين يتخللها عمليات تنكيل واسعة.



* اقتحام عدة بلدات في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة صيدا شمال شرق طولكرم.



ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفاا)"، عن شهود عيان تأكيدهم، أن عدة آليات عسكرية اقتحمت البلدة، وجابت شوارعها وتمركزت وسط البلدة، وفي محيط المسجد الشرقي فيها.



قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل فجر اليوم الخميس، مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.



وأفاد شهود عيان بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وتجولت في شوارعها واقتحمت احمد المنازل في منطقة خلة ياسين.



قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد

وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضي، بلدة يعبد غرب جنين.



وأفاد شهود عيان بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة من الجهة الشمالية الشرقية، وتجولت في شوارعها وداهمت عدة منازل، حيث دارت مواجهات مع فوات الاحتلال أطلقت خلالها الرصاص، دون أن يبلغ عن إصابات.



الاحتلال يقتحم أريحا

وفجر اليوم الخميس ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة أريحا ومخيم عين السلطان.



وأفاد شهود عيان، أن قوات معززة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا ومخيم عين السلطان من عدة مداخل.



واندلعت على إثر ذلك، مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، الذين استهدفهم الاحتلال بالقنابل الصوتية والرصاص الحي دون أن يبلغ عن إصابات او اعتقالات.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت فللا سياحية غير مسكونة وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.