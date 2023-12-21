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الخميس 21 كانون الأول 2023 ساعة 18:04

أميرعبداللهيان يدعو منتدى الحضارات العريقة للعمل لإنهاء أزمة غزة

أميرعبداللهيان يدعو منتدى الحضارات العريقة للعمل لإنهاء أزمة غزة
وأضاف أميرعبداللهيان في كلمة له أمام الدورة السابعة لمنتدى الحضارات القديمة والتي عقدت اليوم الخميس في مركز الدراسات السياسية والدولية لوزارة الخارجية بطهران، أضاف أن هذا المنتدى عقد أول دورة له في العاصمة اليونانية أثينا وشكل لبناء عالم أكثر ثقافة وسلمية.

وأوضح أن منتدى الحضارات العريقة يضم حضارات كان لها أثر وموطئ قدم طوال التاريخ في إسداء خدمات كبرى للبشرية.

وقال في جانب آخر إن الجرائم التي ترتكب في غزة والضفة الغربية، هي وصمة عار في تاريخ البشرية، والمتوقع أن تبادر الحضارات العريقة التي هي رائدة في التفاهم والسلام، للتنديد بهذه الجرائم وأن تستخدم كافة طاقاتها لوقف هذا الوضع المستفحل وتشكيل محكمة يمثل أمامها مجرمو الحرب.

وأكد أن الحوار والتعامل الثقافي بوصفهما إرثا مشتركا للحضارات القديمة، يمثل نموذجا مناسبا لمعالجة التحديات المعاصرة بما فيها القضية الفلسطينية.

وتابع: شهدنا خلال العام الجاري ولادة مقيتة مجددا لظاهرة الإساءة للمقدسات الدينية والمسلمين وكذلك صمت بعض الدول الغربية الباعث على الرضا.. المتوقع أن تضطلع الحضارات العريقة التي هي منطلق الأديان الإلهية بدورها للحد من هكذا سلوكيات.
رقم : 1103932
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